Χαμάς: «Σοβαρή παραβίαση» της εκεχειρίας η επίθεση των IDF με drone

«Σοβαρή παραβίαση» της εκεχειρίας που ισχύει από τις 19 Ιανουαρίου, χαρακτήρισε η Χαμάς την επίθεση του ισραηλινού στρατού που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τριών αστυνομικών της στην πόλη Ράφα στη νότια Γάζα.

«Οι βολές προδοσίας που πραγματοποιήθηκαν από ένα ισραηλινό drone το πρωί ανατολικά της πόλης Ράφα, με στόχο αστυνομικούς που είναι υπεύθυνοι για την εξασφάλιση της εισόδου βοήθειας… θεωρείται σοβαρή παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός», λέει η Χαμάς.

Οι IDF επιβεβαίωσαν νωρίτερα ότι η επίθεση με drone «στόχευσε μια ομάδα ενόπλων που πλησίαζαν τις ισραηλινές δυνάμεις στην περιοχή».

Πηγή: skai.gr

