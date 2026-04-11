Το κοινοβούλιο του Ιράκ εξέλεξε τον Νιζάρ Αμέντι νέο πρόεδρο της χώρας

Το κοινοβούλιο του Ιράκ εξέλεξε το Σάββατο τον Κούρδο πολιτικό Νιζάρ Αμέντι νέο πρόεδρο της χώρας, έναν ρόλο σε μεγάλο βαθμό εθιμοτυπικό, έπειτα από τις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν πέρυσι τον Νοέμβριο.

Ο 58χρονος Αμέντι, πρώην υπουργός Περιβάλλοντος της χώρας, από το 2024 ηγείται του πολιτικού γραφείου της Πατριωτικής Ένωσης του Κουρδιστάν (PUK) στη Βαγδάτη.

Το Ιράκ καλείται τώρα να επιλέξει πρωθυπουργό.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε απειλήσει τον Ιανουάριο να αποσύρει τη στήριξη της Ουάσιγκτον προς το Ιράκ, μεγάλη πετρελαιοπαραγωγό χώρα, εάν ο πρώην πρωθυπουργός Νούρι αλ Μαλίκι ελάμβανε εντολή να σχηματίσει κυβέρνηση.

Συμμαχία σιιτικών πολιτικών μπλοκ που διαθέτει κοινοβουλευτική πλειοψηφία έχει προτείνει τον υποστηριζόμενο από το Ιράν, Μαλίκι, προκαλώντας ανησυχία στην Ουάσιγκτον, η οποία, μαζί με το Ισραήλ, διεξήγαγε πόλεμο έξι εβδομάδων με το Ιράν έως ότου ανακοινώθηκε κατάπαυση του πυρός την Τρίτη.

Ανώτεροι Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι συναντώνται σήμερα στο Ισλαμαμπάντ, στις υψηλότερου επιπέδου συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης εδώ και μισό αιώνα, σε μια προσπάθεια να τερματιστεί ο πόλεμος.

Στο Ιράκ, το οποίο εδώ και καιρό ισορροπεί προσεκτικά ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ, τους δύο στενότερους συμμάχους του, ο πρωθυπουργός ασκεί σημαντική εξουσία.

Στο πλαίσιο του σεχταριστικού συστήματος κατανομής εξουσίας στο Ιράκ, ο πρωθυπουργός πρέπει να είναι σιίτης μουσουλμάνος, ο πρόεδρος του κοινοβουλίου σουνίτης μουσουλμάνος και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κούρδος.



