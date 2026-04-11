Τραγωδία στην Κύπρο: Ανασύρθηκε ένας νεκρός από τα συντρίμμια της πολυκατοικίας

Συγκλονιστικές στιγμές έζησαν οι ένοικοι πολυκατοικίας στη περιοχή Γερμασόγειας στην Κύπρο, όταν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα η μια της πλευρά κατέρρευσε σαν χάρτινος πύργος. Στην πολυκατοικία διέμεναν αλλοδαποί αφρικανικής και αιγυπτιακής καταγωγής.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του philenews.gr, μετά από προσπάθειες ωρών, ανασύρθηκε γύρω στις 17:30 ένα πρόσωπο από τα συντρίμμια, το οποίο διαπιστώθηκε πως είναι νεκρό. Πληροφορίες αναφέρουν ότι στα συντρίμμια υπάρχει εγκλωβισμένο τουλάχιστον ακόμα ένα άτομο, ενώ τρεις τραυματίες έχουν μεταφερθεί με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

Από το μεσημέρι έχει στηθεί γιγαντιαία επιχείρηση με τη συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της ΕΜΑΚ, της Πολιτικής Άμυνας, της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων, του ΕΟΑ Λεμεσού, ενώ για την απομάκρυνση των μπάζων επιστρατεύτηκε εκσκαφέας και φορτηγά. Χρειάστηκε και γερανός για να στηρίξει κομμάτι της πολυκατοικίας που ήταν έτοιμο να καταρρεύσει.

Πηγή: skai.gr

