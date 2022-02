Το υπουργείο Εξωτερικών της Λευκορωσίας δημοσίευσε μια φωτογραφία από τον τόπο διεξαγωγής των σημερινών διαπραγματεύσεων Ρωσίας-Ουκρανίας.

«Στη Λευκορωσία, όλα είναι έτοιμα για να φιλοξενηθούν οι διαπραγματεύσεις Ρωσίας-Ουκρανίας. Περιμένοντας να φτάσουν οι αντιπροσωπείες», ανέφερε το υπουργείο σε tweet γύρω στις 9 το πρωί τοπική ώρα.

⚡️🇷🇺🇧🇾🇺🇦In Belarus, everything is ready to host Russia-Ukraine negotiations. Waiting for delegations to arrive pic.twitter.com/WSnPMyChwg