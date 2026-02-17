Αντιπρόσωποι από τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες - Γερμανία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ιταλία - βρίσκονται στη Γενεύη, όπου είναι σε εξέλιξη ένας νέος γύρος διαπραγματεύσεων Ρωσίας - Ουκρανίας - ΗΠΑ, τόνισαν διπλωματικές πηγές.

«Συναντήσεις μεταξύ συμβούλων (...) και των ουκρανικών και αμερικανικών αντιπροσωπειών έχουν προγραμματιστεί για αργότερα σήμερα στο περιθώριο των διαπραγματεύσεων», σύμφωνα με ιταλική κυβερνητική πηγή.

Από γαλλικής πλευράς, «μέλη της διπλωματικής ομάδας του Ελιζέ» βρίσκονται στη Γενεύη, σύμφωνα με πηγή προσκείμενη στις διαπραγματεύσεις.

Οι τριμερείς διαπραγματεύσεις μεταξύ Ρώσων, Ουκρανών και Αμερικανών αξιωματούχων στη Γενεύη ξεκίνησαν σήμερα το μεσημέρι, ανακοίνωσαν λίγο πριν από τις 15:00 ώρα Ελλάδας ο επικεφαλής της ουκρανικής διαπραγματευτικής ομάδας και μια πηγή εντός της ρωσικής ομάδας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

