Ουκρανία: Διακόπηκε η εξωτερική ηλεκτροδότηση στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

Ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια έμεινε για ακόμη μια φορά χωρίς εξωτερική ηλεκτροδότηση και έθεσε ξανά σε λειτουργία τις γεννήτριες ντίζελ που χρησιμοποιούνται σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, ανακοίνωσε το βράδυ της Τετάρτης ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ).

«Το τελευταίο περιστατικό υπογραμμίζει την ολοένα και πιο επισφαλή και προκλητική κατάσταση σε ό,τι αφορά την ασφάλεια των πυρηνικών εγκαταστάσεων», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια, ο μεγαλύτερος σε όλη την Ευρώπη, αποκόπηκε ουκ ολίγες φορές από το δίκτυο ηλεκτροδότησης στη διάρκεια της ρωσικής εισβολής, εξαιτίας των βομβαρδισμών για τους οποίους Κίεβο και Μόσχα αλληλοκατηγορούνται.

#Zaporizhzhya NPP has lost external electricity access again & is relying on diesel generators to power cooling & essential nuclear safety & security functions, on-site IAEA report. 🇺🇦Operator Energoatom report 3 other NPPs were automatically disconnected. https://t.co/NnjPszs1n3 pic.twitter.com/iAov7dJsHK