Μεγάλη φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Κυριακής στο αθλητικό κέντρο Βιόλα Παρκ της ποδοσφαιρικής ομάδας Φιορεντίνα, στο Μπάνιο α Ρίπολι της Φλωρεντίας.

Η φωτιά ξέσπασε από άγνωστη μέχρι στιγμή αιτίας στο νότιο τμήμα του κτηρίου που φιλοξενεί τις ακαδημίες της ιταλικής ομάδας.Τρεις νεαροί ποδοσφαιριστές και ένας συνοδός εισέπνευσαν καπνό και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με ελαφρά συμπτώματα.

Οι φλόγες ξεκίνησαν από ένα δωμάτιο και επεκτάθηκαν στον διάδρομο, ενώ από τη μεγάλη πυρκαγιά καταστράφηκε ολοκληρωτικά η οροφή του κτιρίου.

Τα αίτια της φωτιάς ερευνώνται.

L’incendio si è originato all’interno di una stanza e si è propagato al corridoio: danneggiate alcune porte delle camere e il soffitto che è anche la copertura dell’edificio.

Il personale sanitario ha trasportato in ospedale 3 ragazzi e un adulto per i fumi respirati pic.twitter.com/QH7ZotcFTZ — Violanews Fiorentina (@violanews) June 1, 2025

Πηγή: skai.gr

