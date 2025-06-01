Ρωσία: Ζημιές σε μια ακόμη σιδηροδρομική γραμμή στο Μπριάνσκ εντόπισαν οι αρχές

Ζημιές σε μια ακόμη σιδηροδρομική γραμμή στην περιοχή του Μπριάνσκ της Ρωσίας, στο τμήμα Ουνέτσα-Ζέτσα, εντόπισαν οι υπηρεσίες των Ρωσικών Σιδηροδρόμων την Κυριακή, μετά τις δύο καταρρεύσεις γεφυρών που σημειώθηκαν νωρίτερα, η μία στην ίδια περιοχή και η άλλη στο Κουρσκ.

«Σήμερα στις 10:52 στο τμήμα Ουνέτσα-Ζέτσα της περιοχής Μπριάνσκ, κατά τη διάρκεια επιθεώρησης της υποδομής με ειδικό εξοπλισμό, εργαζόμενοι των σιδηροδρόμων ανακάλυψαν ζημιές στις γραμμές. Κανείς δεν τραυματίστηκε. Η κίνηση προαστιακών και επιβατικών τρένων σε αυτό το τμήμα δεν πραγματοποιείται», ανέφεραν οι Σιδηρόδρομοι της Μόσχας, θυγατρική των Ρωσικών Σιδηροδρόμων, στο Telegram.

Υπενθυμίζεται ότι τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και 69 τραυματίστηκαν όταν ανατινάχθηκαν δύο γέφυρες σε ρωσικές περιοχές που συνορεύουν με την Ουκρανία ενόψει των προγραμματισμένων ειρηνευτικών συνομιλιών που αποσκοπούν στον τερματισμό του τριετούς πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσαν Ρώσοι αξιωματούχοι την Κυριακή.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.