Τουλάχιστον 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη σε επιδρομές ρωσικών drones σε ουκρανικές πόλεις, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Στη Ντνίπρο (νοτιοανατολικά), απροσδιόριστος αριθμός drones έπληξαν πολυκατοικίες, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 14 άνθρωποι, ανάμεσά τους ένας σοβαρά, ανέφερε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης Σερχίι Λισάκ.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο της Ντνίπρο, τον Μπόρις Φίλατοφ, επλήγησαν πέντε πολυκατοικίες και τουλάχιστον 200 παράθυρα έγιναν θρύψαλα.

Στην Κραματόρσκ, τουλάχιστον τρεις άνθρωποι, ανάμεσά τους παιδί 11 ετών, τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια «μαζικής επίθεσης ρωσικών drones», ανέφερε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης της Ντονέτσκ Βαντίμ Φιλασκίν.

Τρεις άνθρωποι εξάλλου τραυματίστηκαν όταν περίπου 20 ρωσικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησαν σε πολυκατοικίες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις στο Χάρκοβο (βορειοανατολικά), σύμφωνα με την περιφερειακή εισαγγελία.

Στο μεταξύ στη Ρωσία, ο περιφερειάρχης στη Ραστόφ, που γειτονεύει με την Ουκρανία, έκανε λόγο για αναχαιτίσεις πολλών ουκρανικών drones, χωρίς όπως διαβεβαίωσε να αναφερθούν θύματα.

Τις τελευταίες ημέρες, το Κίεβο καταγγέλλει πως οι ρωσικές επιδρομές πολλαπλασιάζονται, με πυραυλικό πλήγμα την περασμένη Παρασκευή σε πόλη στο κεντρικό τμήμα της Ουκρανίας να στοιχίζει τη ζωή 20 ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων εννιά παιδιών, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.