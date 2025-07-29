Ρωσικό πλήγμα σε ουκρανική σωφρονιστική αποικία στην περιφέρεια της Ζαπορίζια, σήμερα τα ξημερώματα, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 17 ανθρώπους, ενώ συνολικά τουλάχιστον 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 43 τραυματίστηκαν σε ρωσικές αεροπορικές επιδρομές.

Υψηλόβαθμος Ουκρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι στην φυλακή της Μπιλενκίφσκα υπήρχαν 274 κρατούμενοι, όλοι Ουκρανοί και κανένας Ρώσος αιχμάλωτος πολέμου. Την ώρα του πλήγματος ήταν σε υπηρεσία 30 εργαζόμενοι.

One of my deepest fears in captivity was being trapped and unable to reach safety.



Now imagine this, 4 KAB bombs slammed into a correctional colony in Zaporizhzhia. 17 dead & 82 wounded.



Another war crime by the Russian Federation. This is absolute terrorism. pic.twitter.com/jIHEuEsYpk — Shaun Pinner (@olddog100ua) July 29, 2025

Από τον ρωσικό βομβαρδισμό σκοτώθηκαν τουλάχιστον 17 άνθρωποι – όλοι τρόφιμοι – ενώ τραυματίστηκαν 42, μεταξύ των οποίων και ένας εργαζόμενος στη φυλακή.

«Πρόκειται για ηθελημένο, σκόπιμο πλήγμα όχι τυχαίο», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκτιμώντας ότι οι «Ρώσοι δεν μπορεί να μην γνώριζαν ότι στοχοθετούσαν αμάχους σε αυτό το ίδρυμα».

Yesterday, very important words were spoken by President Trump about how the Russian leadership is wasting the world’s time by talking about peace while simultaneously killing people. We all want genuine peace – dignified and lasting: Ukraine, all of Europe, the United States,… pic.twitter.com/w1HjWbXFmw — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 29, 2025

Ο Ουκρανός μεσολαβητής αρμόδιος για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Ντμίτρο Λουμπίνετς, κατήγγειλε στο Χ την «κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου» και τη «νέα απόδειξη των εγκλημάτων πολέμου που διαπράττει η Ρωσία». «Οι άνθρωποι που κρατούνται σε σημεία κράτησης δεν χάνουν το δικαίωμά τους στη ζωή και την προστασία», δήλωσε.

‼️ Russian troops struck Bilenkivska correctional colony using four guided aerial bombs.



🙏 17 people among the convicts died, and another 42 were injured. The seriously wounded were hospitalized. pic.twitter.com/FsIJvAzUl1 — The Ukrainian Review (@UkrReview) July 29, 2025

Το πλήγμα αυτό έγινε μία ημέρα αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έδωσε στη Μόσχα νέα, συντομότερη, προθεσμία για να τερματίσει τα τρία χρόνια της εισβολής της στην Ουκρανία, διαφορετικά θα αντιμετωπίσει σοβαρές κυρώσεις.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.