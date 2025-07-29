Λογαριασμός
Η Ρωσία βομβάρδισε ουκρανική φυλακή - Τουλάχιστον 17 νεκροί - Βίντεο

«Οι Ρώσοι δεν μπορεί να μην γνώριζαν ότι στοχοθετούσαν αμάχους σε αυτό το ίδρυμα» τόνισε ο Ζελένσκι

zelnski

Ρωσικό πλήγμα σε ουκρανική σωφρονιστική αποικία στην περιφέρεια της Ζαπορίζια, σήμερα τα ξημερώματα, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 17 ανθρώπους, ενώ συνολικά τουλάχιστον 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 43 τραυματίστηκαν σε ρωσικές αεροπορικές επιδρομές. 

Υψηλόβαθμος Ουκρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι στην φυλακή της Μπιλενκίφσκα υπήρχαν 274 κρατούμενοι, όλοι Ουκρανοί και κανένας Ρώσος αιχμάλωτος πολέμου. Την ώρα του πλήγματος ήταν σε υπηρεσία 30 εργαζόμενοι. 

Από τον ρωσικό βομβαρδισμό σκοτώθηκαν τουλάχιστον 17 άνθρωποι – όλοι τρόφιμοι – ενώ τραυματίστηκαν 42, μεταξύ των οποίων και ένας  εργαζόμενος στη φυλακή.

«Πρόκειται για ηθελημένο, σκόπιμο πλήγμα όχι τυχαίο», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκτιμώντας ότι οι «Ρώσοι δεν μπορεί να μην γνώριζαν ότι στοχοθετούσαν αμάχους σε αυτό το ίδρυμα».

Ο Ουκρανός μεσολαβητής αρμόδιος για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Ντμίτρο Λουμπίνετς, κατήγγειλε στο Χ την «κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου» και τη «νέα απόδειξη των εγκλημάτων πολέμου που διαπράττει η Ρωσία». «Οι άνθρωποι που κρατούνται σε σημεία κράτησης δεν χάνουν το δικαίωμά τους στη ζωή και την προστασία», δήλωσε.

Το πλήγμα αυτό έγινε μία ημέρα αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έδωσε στη Μόσχα νέα, συντομότερη, προθεσμία για να τερματίσει τα τρία χρόνια της εισβολής της στην Ουκρανία, διαφορετικά θα αντιμετωπίσει σοβαρές κυρώσεις.

