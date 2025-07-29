Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ισραηλινά ΜΜΕ: Ο Νετανιάχου ετοιμάζει σχέδιο για πλήρη προσάρτηση της Λωρίδας της Γάζας

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός φέρεται να είπε στους υπουργούς του ότι ο Τραμπ έχει ήδη εγκρίνει το σχέδιο

gaza

Σχέδιο για την πλήρη προσάρτηση της Λωρίδας της Γάζας από το Ισραήλ ετοιμάζει η κυβέρνηση Νετανιάχου, σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ.

Η εφημερίδα Haaretz αναφέρει ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός σκοπεύει να παρουσιάσει άμεσα το σχετικό πλάνο στο υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας, «σε μία προσπάθεια να κατευνάσει τον ακροδεξιό υπουργό Οικονομικών, Μπεζάλελ Σμότριτς», ο οποίος ήταν αντίθετος στην κίνηση του Νετανιάχου να αυξήσει την ανθρωπιστική βοήθεια που εισέρχεται στη Λωρίδα της Γάζας. 

Σύμφωνα με το σχέδιο, η Χαμάς θα έχει  λίγες ημέρες για να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός, διαφορετικά, το Ισραήλ θα ξεκινήσει τη σταδιακή προσάρτηση παλαιστινιακών εδαφών.

Πρώτες θα προσαρτηθούν οι περιοχές στην ουδέτερη ζώνη, ακολουθούμενες από περιοχές στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, που γειτνιάζουν με τις ισραηλινές πόλεις Σντερότ και Ασκελόν.

Επιπλέον, το ισραηλινό Κανάλι 12 ανέφερε ότι η κυβέρνηση εξετάζει διάφορες επιλογές για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα - συμπεριλαμβανομένης της πλήρους κατοχής ή του αποκλεισμού πόλεων όπου η Χαμάς παραμένει ενεργή.

Ιδιαίτερα αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ο Νετανιάχου φέρεται να είπε στους υπουργούς του ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ – που σκοπεύει να μεταμορφώσει τον παλαιστινιακό θύλακα σε «Ριβιέρα της Μέση Ανατολής» - έχει ήδη εγκρίνει το σχέδιο. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Λωρίδα της Γάζας Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark