Αλβανία: Δεκαοκτώ συλλήψεις υπόπτων για εμπρησμούς

Δεκαοκτώ άτομα συνελήφθησαν στη Αλβανία ύποπτα για εμπρησμούς σε διάφορες περιοχές της χώρας, δήλωσε στο AFP εκπρόσωπος της αστυνομίας.

«Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες επί τόπου για να εντοπίσει όλους τους υπεύθυνους εγκληματικών πυρκαγιών, είτε είναι σκόπιμες είτε οφείλονται σε αμέλεια», διευκρίνισε ο Τζέντιαν Μουλάι.

Από τα μέσα του Ιουνίου, περισσότερα από 120.000 στρέμματα κατακάηκαν στην Αλβανία, ανάμεσά τους δασικές εκτάσεις και ελαιώνες, σύμφωνα με στοιχεία οργανώσεων προστασίας του περιβάλλοντος.

Δεκάδες πυρκαγιές έχουν ξεσπάσει τις τελευταίες ημέρες, πολλές από αυτές κοντά στις ακτές και τα τουριστικά θέρετρα.

«Η πρόκληση πυρκαγιάς εκ προθέσεως δεν αποτελεί μόνο έγκλημα, αποτελεί επίσης απειλή για την ζωή, την φύση και το μέλλον», αναφέρεται σε ανακοίνωση του αλβανικού υπουργείου Εσωτερικών.

«Κάθε πυρκαγιά οφειλόμενη σε εκ προθέσεως εμπρησμό τιμωρείται με πενταετή φυλάκιση, αλλά αν προκαλεί σημαντικές υλικές ζημίες ή έχει σοβαρές συνέπειες για την ζωή και την υγεία των ανθρώπων, ο ποινικός κώδικας προβλέπει φυλάκιση 10 έως 15 ετών».

Ελικόπτερα του αλβανικού στρατού, ελληνικά, ιταλικά και ουγγρικά ελικόπτερα συμμετείχαν στις προσπάθειες κατάσβεσης. Ενας αστυνομικός τραυματίσθηκε σοβαρά το Σάββατο κατά τις επιχειρήσεις κατάσβεσης. Σήμερα λίγες εστίες παραμένουν ενεργές και η πτώση της θερμοκρασίας κοντά στους 30°C υπόσχεται μία ανάπαυλα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

