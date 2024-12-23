Η πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέρριψε σε όλη τη χώρα 47 από τα 72 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) που εξαπέλυσε η Ρωσία, προσθέτοντας ότι άλλα 25 ρωσικά drones δεν έφτασαν στους στόχους τους.

Σε ανακοίνωσή της στο Telegram, η ουκρανική πολεμική αεροπορία σημείωσε επίσης ότι ο στρατός απέκρουσε επιθέσεις σε 9 περιφέρειες της χώρας, συμπεριλαμβανομένης αυτής του Κιέβου.

Σύμφωνα με την ουκρανική πολεμική αεροπορία, κτίρια στα οποία στεγάζονται ιδιωτικές εταιρείες ή οντότητες που δεν κατονομάστηκαν και σπίτια υπέστησαν ζημιές στην περιφέρεια του Κιέβου και στην Χμελνίτσκι στη δυτική Ουκρανία.

Ένας άνθρωπος τραυματίστηκε στην περιφέρεια Χμελνίτσκι και μια γραμμή ηλεκτροδότησης υπέστη ζημιές στην περιφέρεια του Κιέβου, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters

