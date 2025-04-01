Ο Πούτιν επιστρατεύει άλλους 160.000 Ρώσους για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Ο Πούτιν καλεί άλλους 160.000 Ρώσους ηλικίας 18 έως 30 ετών να υπηρετήσουν στον πόλεμο στην Ουκρανία, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Η νέα επιστράτευση, που ξεκινά από σήμερα, 1η Απριλίου έως τις 15 Ιουλίου, έρχεται εν μέσω των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων για κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ισχυρίζεται ότι η Ρωσία καθυστερεί την ειρηνευτική διαδικασία καθώς προετοιμάζει μια τεράστια νέα επίθεση για να αρπάξει περισσότερη ουκρανική γη πριν από τις πραγματικές ειρηνευτικές συνομιλίες.

«Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, η Ρωσία προετοιμάζεται για νέες επιθέσεις στις περιοχές Σούμι, Χάρκοβο και Ζαπορίζια» δήλωσε ο Ζελένσκι την περασμένη εβδομάδα.

«Καθυστερούν τις διαπραγματεύσεις και προσπαθούν να παρασύρουν τις ΗΠΑ σε ατελείωτες, ανούσιες συζητήσεις με ψεύτικους όρους για να κερδίσουν χρόνο και στη συνέχεια να προσπαθήσουν να αρπάξουν ακόμη περισσότερη γη. Ο Πούτιν θέλει να διαπραγματευτεί από ισχυρότερη θέση. Σκέφτεται μόνο τον πόλεμο. Επομένως, η δουλειά μας - όλων μας - είναι η άμυνα με την ευρεία έννοια της λέξης» πρόσθεσε.

Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος την Κυριακή είπε ότι ήταν «τσαντισμένος» από την επιθυμία του Πούτιν να απομακρύνει τον Ζελένσκι από την εξουσία για να καταστεί δυνατή μια ειρηνευτική συνθήκη, εξακολουθεί να πιστεύει ότι ο ηγέτης του Κρεμλίνου θα τηρήσει τον λόγο του και ότι θέλει να τελειώσει ο πόλεμος.

Ορισμένοι στρατεύσιμοι θα απολυθούν από τον στρατό, αφού υπηρέτησαν τη θητεία τους. Ανεξάρτητοι Ρώσοι δημοσιογράφοι κατάφεραν να επαληθεύσουν τα ονόματα περισσότερων από 100.000 Ρώσων στρατιωτών που έχουν σκοτωθεί από τότε που ο Πούτιν εισέβαλε στην Ουκρανία, αν και το Κίεβο ισχυρίζεται ότι οι συνολικές ρωσικές απώλειες πλησιάζουν το ένα εκατομμύριο νεκρούς και τραυματίες από τον Μάρτιο.

Η Ουκρανία έχει χάσει περισσότερους από 46.000 στρατιώτες και πάνω από 380.000 έχουν τραυματιστεί, δήλωσε ο Ζελένσκι τον Φεβρουάριο. Τον Μάρτιο, το Κίεβο κατάφερε να βελτιώσει το ποσοστό επιβίωσης των Ουκρανών στρατιωτών, δήλωσε ο αρχηγός του ουκρανικού στρατού στρατηγός Oleksandr Syrskyi σε δήλωση τη Δευτέρα.

