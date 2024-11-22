Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι επέστρεψαν από την Ουκρανία 46 Ρώσοι πολίτες που είχαν μεταφερθεί εκεί μετά την κατάληψη από τις ουκρανικές δυνάμεις ενός τμήματος της δυτικής περιοχής Κουρσκ της Ρωσίας τον Αύγουστο.

«Οι επίπονες και μακροχρόνιες διαπραγματεύσεις για την επιστροφή των συμπατριωτών μας στην πατρίδα τους έφεραν αποτελέσματα», έγραψε ο κυβερνήτης της περιοχής Κουρσκ Αλεξέι Σμιρνόφ στο κανάλι του στο Telegram. «Λαμβάνουν όλη την απαραίτητη βοήθεια».

Ο Σμιρνόφ δήλωσε ότι οι πολίτες προέρχονταν από την περιοχή Σούντζα, η οποία συνορεύει με τη βορειοανατολική Ουκρανία, και επέστρεψαν μέσω Λευκορωσίας. Δεν είναι άμεσα σαφές πού κρατούνταν στην Ουκρανία.

Η επίτροπος ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Ρωσίας, η Τατιάνα Μοσκάλκοβα, δημοσίευσε βίντεο που δείχνει οικογένειες με νήπια και ηλικιωμένους να λαμβάνουν ανθρωπιστική βοήθεια μετά την αποβίβασή τους από λεωφορεία.

Η ίδια είπε ότι είχαν απομακρυνθεί από την περιοχή του Κουρσκ από τα ουκρανικά στρατεύματα μετά την εισβολή της 6ης Αυγούστου.

«Όλο αυτό το διάστημα ανησυχούσαμε, ήμασταν σε επαφή με συγγενείς, συλλέγαμε έγγραφα για την επιστροφή των ανθρώπων μας», είπε, προσθέτοντας ότι στις διαπραγματεύσεις συμμετείχαν η Ρωσία, η Ουκρανία, η Λευκορωσία και η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού.

Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από την Ουκρανία.

Η Ουκρανία συνεχίζει να ελέγχει μέρος του Κουρσκ παρά τις προσπάθειες της Ρωσίας να εκδιώξει τις δυνάμεις του Κιέβου. Η Ρωσία έχει ανακαταλάβει αρκετά χωριά στην περιοχή.

Η Μοσκάλκοβα δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι είχε λάβει εκκλήσεις σχετικά με περισσότερους από 1.000 Ρώσους πολίτες από το Κουρσκ, των οποίων αγνοείται η τύχη και οι οποίοι λέγεται ότι έχουν συλληφθεί από τις ουκρανικές δυνάμεις.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα τις αναφορές αυτές.

Τουλάχιστον 122.000 κάτοικοι του Κουρσκ έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους με εντολή των ρωσικών αρχών λίγο μετά την εισβολή των δυνάμεων του Κιέβου στα δυτικά σύνορα της Ρωσίας, οι οποίες είχαν την υποστήριξη σμήνους μη επανδρωμένων αεροσκαφών και βαρέων όπλων, συμπεριλαμβανομένων όπλων δυτικής κατασκευής.

Τόσο το Κίεβο όσο και η Μόσχα αρνούνται ότι στοχοποιούν ή φυλακίζουν αμάχους, αλλά χιλιάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του 33μηνου πολέμου, στη συντριπτική τους πλειονότητα Ουκρανοί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

