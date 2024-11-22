Ουκρανία: Το Κίεβο δεν προτίθεται σε αυτό το στάδιο να αποχωρήσει από το Κουρσκ

Υψηλόβαθμη πηγή στο γενικό επιτελείο των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων δήλωσε σήμερα ότι οι δυνάμεις του Κιέβου δεν προτίθενται, σε αυτό το στάδιο, να αποχωρήσουν από τη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ, της οποίας συνεχίζουν να ελέγχουν, όπως δηλώνουν, "σχεδόν 800 τετραγωνικά χιλιόμετρα".

"Θα μείνουμε (στη ρωσική περιφέρεια του) Κουρσκ για όσο καιρό χρειαστεί", δήλωσε η πηγή αυτή στους δημοσιογράφους. "Η μέγιστη έκταση εδάφους που καταλάβαμε (στην περιφέρεια αυτή) ήταν 1.376 km2. Σήμερα, είναι σχεδόν 800 km2", διευκρίνισε.

Παράλληλα, η ίδια πηγή δήλωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις προωθούνται "200 με 300 μέτρα την ημέρα" κοντά στο Κουράκοβο, ένα από τα πιο θερμά σημεία της περιφέρειας του Ντονέτσκ στην ανατολική Ουκρανία.

"Ο εχθρός προωθείται" γρήγορα στον τομέα του Κοράκοβου και "προχωρά 200 με 300 μέτρα την ημέρα", τόνισε η πηγή στους δημοσιογράφους. Το Κουράκοβο συγκαταλέγεται στις σημαντικές τοποθεσίες που μπορεί σύντομα να πέσουν.

Στον τομέα του Ποκρόβσκ, κόμβο επιμελητειακής υποστήριξης για τις ουκρανικές δυνάμεις στην ίδια περιφέρεια, η κατάσταση είναι πιο ευνοϊκή και "ουσιαστικά δεν έχει αλλάξει κατά τους τελευταίους δύο μήνες", πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.