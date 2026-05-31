Νότια Κορέα και Ιαπωνία εξετάζουν συμφωνία στρατιωτικής υλικοτεχνικής υποστήριξης

Το ενδεχόμενο σύναψης συμφωνίας στρατιωτικής υλικοτεχνικής υποστήριξης μεταξύ της Νότιας Κορέας και της Ιαπωνίας βρέθηκε στο επίκεντρο των συνομιλιών των υπουργών Άμυνας των δύο χωρών, στο περιθώριο του Διαλόγου Σάνγκρι-Λα (Shangri-La) στη Σιγκαπούρη, του σημαντικότερου φόρουμ της Ασίας για θέματα άμυνας και ασφάλειας.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Yonhap, ο υπουργός Άμυνας της Νότιας Κορέας, Αν Γκιου-μπεκ, συναντήθηκε με τον Ιάπωνα ομόλογό του, Σιντζίρο Κοϊζούμι, με τους δύο αξιωματούχους να συζητούν το ενδεχόμενο υπογραφής συμφωνίας απόκτησης και αμοιβαίας παροχής υπηρεσιών.

Η συμφωνία θα επιτρέψει στις δύο γειτονικές χώρες, που αποτελούν βασικούς συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή, να μοιράζονται και να προμηθεύονται αμοιβαία στρατιωτικά εφόδια και υπηρεσίες, όπως καύσιμα, τρόφιμα και πυρομαχικά.

Ο Νοτιοκορεάτης υπουργός εμφανίστηκε, πάντως, επιφυλακτικός ως προς την άμεση προώθηση της πρωτοβουλίας, τονίζοντας ότι απαιτείται ευρύτερη κοινωνική αποδοχή. «Απαιτείται η κατανόηση και η πειθώ των πολιτών και των δύο χωρών και πιστεύω ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε με προσοχή», δήλωσε στους δημοσιογράφους μετά τη συνάντηση.

Κατά τη διάρκεια του φόρουμ, η Ιαπωνία απέρριψε τις κατηγορίες περί επιστροφής σε έναν «νέο μιλιταρισμό», υποστηρίζοντας ότι η αμυντική της πολιτική παραμένει προσανατολισμένη αποκλειστικά στην αυτοάμυνα και στη διατήρηση της περιφερειακής σταθερότητας.

Παράλληλα, το Τόκιο εξέφρασε έντονη ανησυχία για τη ραγδαία ενίσχυση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της Κίνας, κατηγορώντας το Πεκίνο ότι αυξάνει με ταχείς ρυθμούς τις αμυντικές του δαπάνες και τις στρατιωτικές του δυνατότητες. Η ιαπωνική πλευρά υποστήριξε ότι οι εξελίξεις αυτές μεταβάλλουν τις ισορροπίες ασφαλείας στην περιοχή και καθιστούν αναγκαία τη στενότερη συνεργασία μεταξύ χωρών που μοιράζονται κοινές ανησυχίες για την περιφερειακή ασφάλεια.

Η ενδεχόμενη συμφωνία μεταξύ Σεούλ και Τόκιο θεωρείται από αναλυτές ως ένα ακόμη βήμα προς την εμβάθυνση της αμυντικής συνεργασίας των δύο χωρών, σε μια περίοδο κατά την οποία οι προκλήσεις ασφαλείας στην Ανατολική Ασία βρίσκονται στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος.

Πηγή: skai.gr

