Σοκ και αποτροπιασμό προκαλούν οι εικόνες που έρχονται καθημερινά στο φως της δημοσιότητας από την Μαριούπολη που εξακολουθούν να σφυροκοπούν οι Ρώσοι.

Η Μαριούπολη με αρκετούς Έλληνες ομογενείς δεν θυμίζει σε τίποτα την πόλη 23 ημέρες πριν από ρωσική εισβολή.

Αποτελεί μία από τις πολύ σοβαρά πληγείσες περιοχές της Ουκρανίας, με τις συγκρούσεις και τους βομβαρδισμούς να είναι συνεχείς καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Πιο συγκεκριμένα, την προηγούμενη Τετάρτη τον πανικό έσπειρε ο ρωσικός βομβαρδισμός στο θέατρο της Μαριούπολης, όπου είχαν καταφύγει εκατοντάδες Ουκρανοί, από την αρχή του πολέμου, για να γλιτώσουν από τις επιθέσεις.

Μέσα από τα συντρίμμια του θεάτρου ανασύρθηκαν ζωντανοί 130 άνθρωποι, ενώ είναι ακόμη άγνωστος ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους..

Drama Theater from the inside before the #Russian bombing



Just look at how many children are there... pic.twitter.com/Sgg4q8gPmP