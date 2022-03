Η επόμενη ημέρα αποκάλυψε το εύρος της καταστροφής του θεάτρου στη Μαριούπολη, καθώς οι αναζητήσεις για επιζώντες συνεχίζονται από τους διασώστες.

Οι ουκρανικές αρχές δήλωσαν σήμερα ότι υπάρχουν επιζώντες από τη ρωσική βομβιστική επίθεση στο θέατρο.



Στο δημοτικό θέατρο πιστεύεται ότι είχαν βρει καταφύγια εκατοντάδες άμαχοι μεταξύ αυτών και παιδιά.

Οι εικόνες συγκλονίζουν:

Το καταφύγιο κατάφερε να αντέξει το χτύπημα, δήλωσε αξιωματούχος του γραφείου του τοπικού δημάρχου. Ωστόσο, δεν μπόρεσε να δώσει ενημέρωση για τον αριθμό των θυμάτων. «Δεν γνωρίζουμε ακόμη αν έχουμε τραυματιστεί ή σκοτωθεί άνθρωποι. Αλλά φαίνεται ότι οι περισσότεροι από αυτούς έχουν επιζήσει και είναι καλά» ανέφερε στο BBC o βουλευτής Ντμίτρο Γκούριν.

Κίεβο και Μόσχα αλληλοκατηγορήθηκαν χθες για την επίθεση σε θέατρο της Μαριούπολης που είχε μετατραπεί σε καταφύγιο για εκατοντάδες αμάχους στο πολιορκούμενο λιμάνι στρατηγικής σημασίας χθες Τετάρτη.

Δεν έγινε καμία ρωσική αεροπορική επιδρομή εναντίον χερσαίων στόχων στη Μαριούπολη χθες, ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax. «Σύμφωνα με διαθέσιμα αξιόπιστα δεδομένα» η μονάδα ουκρανών εθνικιστών Αζόφ επιτέθηκε στο κτίριο, που είχε ήδη παγιδευτεί, κατά την ίδια πηγή.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας αντίθετα κατηγόρησε τη Ρωσία για την επίθεση. «Ακόμη ένα φρικιαστικό έγκλημα πολέμου στη Μαριούπολη. Ρωσική επίθεση στο Δραματικό Θέατρο όπου κρύβονταν εκατοντάδες αθώοι άμαχοι. Το κτίριο καταστράφηκε ολοσχερώς. Οι Ρώσοι είναι αδύνατο να μη γνώριζαν πως επρόκειτο για καταφύγιο αμάχων», ανέφερε ο Ντμίτρο Κουλέμπα μέσω Twitter.

Why Russians need Mariupol so much#Mariupol is the most important #Ukrainian port on the Sea of #Azov. In addition, by capturing the city, #Russia will receive a land corridor to the annexed #Crimea, which it has been dreaming of for a long time.

