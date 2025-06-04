Mερτς-Τραμπ στον Λευκό Οίκο: ευκαιρίες και παγίδες

Όλα είναι έτοιμα για την αναχώρηση του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς για τις ΗΠΑ, όπου αύριο θα έχει την πρώτη επίσημη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Το ταξίδι του Φρίντριχ Μερτς προετοιμάζεται πυρετωδώς από το επιτελείο του στη γερμανική πρωτεύουσα εδώ και καιρό σε όλα τα επίπεδα.

Πάση θυσία, ακόμα και τα ήσσονος σημασίας επικοινωνιακά ατοπήματα στο Οβάλ Γραφείο, θα πρέπει να αποφευχθούν, σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις Βερολίνου και Ουάσινγκτον κλυδωνίζονται, όπως ανέφερε ο Γερμανός υπ. Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ στο προοίμιο της συνάντησης Μερτς-Τραμπ σε εκδήλωση στο Βερολίνο.

«Ο τόνος στις γερμανοαμερικανικές σχέσεις είναι πιο σκληρός από ποτέ», ανέφερε ο Βάντεφουλ, ο οποίος πρόσφατα συναντήθηκε με τον Αμερικανό υπ. Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Κάθε λέξη δίπλα στον Ντόναλντ Τραμπ μετρά, όπως και η σημειολογία κάθε εικόνας που θα σταλεί στον πλανήτη. Η συνέντευξη Τύπου Τραμπ-Ζελένσκι που κατέληξε σε φιάσκο έχει γραφτεί ήδη στην ιστορία ως παράδειγμα προς αποφυγή για τέτοιες συνεντεύξεις, ειδικά εν καιρώ πολέμων.

«Keep it short»

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο γερμανικό δίκτυο WDR ο καγκελάριος Μερτς έδωσε ένα πρώτο στίγμα για το πώς είναι το κλίμα μεταξύ των δύο ηγετών. «Είναι σημαντικό να μη μιλάς με τον Τραμπ για πολύ, να είσαι σύντομος και να τον αφήσεις να μιλήσει», είχε δηλώσει ο Μερτς παραπέποντας στο αγγλοσαξονικό μοντέλο του «keep it short».

Ο Μερτς αποκάλυψε ότι σε κάθε δύο με τρεις φράσεις ο Αμερικανός πρόεδρος έβρισκε τα πάντα «great» και τόνισε ότι: «πρέπει να προσαρμόσει κανείς την προσέγγισή του στον Τραμπ, πρέπει να δουλέψεις μαζί του. Από την άλλη πλευρά δεν πρέπει να κάνουμε τους εαυτούς μας μικρότερους από ό,τι είμαστε».

Η Ουκρανία σε κρίσιμο σταυροδρόμι

Σύμφωνα με τις αναλύσεις στον γερμανικό Τύπο και τις δηλώσεις Χριστιανοδημοκρατών από τον στενό κύκλο του Μερτς, το ταξίδι αυτό θεωρείται ως μια μεγάλη πρόκληση εξαιτίας της κρισιμότητας της χρονικής συγκυρίας: μετά την ουκρανική αντεπίθεση, τον «Ιστό της Αράχνης», στον απόηχο της διπλωματικής κινητικότητας για το Ουκρανικό στον Βόσπορο αλλά και τη γερμανική δέσμευση προ ημερών στην καγκελαρία παρουσία του Βολοντίμιρ Ζελένσκι για συμπαραγωγή όπλων μεγάλου βεληνεκούς από τις δύο χώρες.

Την Τετάρτη ο Γερμανός υπ. Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ μετά από συνάντηση που είχε με τον Πολωνό ομόλογό του Ράντοβαν Σικόρσκι τάχθηκε υπέρ της άσκησης περισσότερης πίεσης στη Μόσχα ακόμη και με ένα 18ο πακέτο κυρώσεων. Όπως είπε, «οι πρόσφατες συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη κατέδειξαν ότι η Ρωσία δεν ενδιαφέρεται μια μια ειρηνευτική λύση».

Ταυτόχρονα, στο προίμιο της συνάντησης Μερτς και Τραμπ, ο Γερμανός υπ. Άμυνας Μπόρις Πιστόριους εξήγγειλε από τις Βρυξέλλες και τη συνάντηση της Ομάδας Επαφής για την Ουκρανία (Σχήμα Ραμστάιν) την πρόθεση της Γερμανίας για περαιτέρω ενίσχυση της ουκρανικής αεράμυνας.

Αμυντικές δαπάνες στο 5% και δασμοί

Ένα βασικό θέμα που αναμένεται να βρεθεί στην ατζέντα είναι η αύξηση των νατοϊκών αμυντικών δαπανών στο 5% του ΑΕΠ, κάτι για το οποίο οι ΗΠΑ πιέζουν εδώ και καιρό και τη Γερμανία. Η νέα γερμανική κυβέρνηση, μολονότι δεν έχει καταρτίσει ακόμη προϋπολογισμό για το 2025 και 2026, φαίνεται να το εξετάζει, μαζί και με τη συνολική αναβάθμιση των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων. Ημερομηνία σταθμός θεωρείται η διετία 2029-2030, διότι τότε θεωρούν εμπειρογνώμονες ότι η Ρωσία θα είναι σε θέση να επιτεθεί σε νατοϊκό έδαφους. Ένα θεωρητικό σενάριο, που όμως φαίνεται να καθορίζει την αμυντική ατζέντα της Γερμανίας.

Στο έτερο κρίσιμο πεδίο, αυτό των δασμών, η Γερμανία φαίνεται έτοιμη να διαπραγματευτεί ανοιχτά με τον Τραμπ, παρά το γεγονός ότι στην πράξη ο Μερτς δεν διαθέτει πολλά περιθώρια, γιατί η εμπορική πολιτική εμπίπτει στην αρμοδιότητα της ΕΕ. Η Γερμανία όμως, όπως σημειώνει ο Κρίστοφ Χάζελμπαχ της DW, είναι ένα «εμπορικό έθνος» που πλήττεται σκληρά από τους αμερικανικούς δασμούς στον ευρωπαϊκό χάλυβα και το αλουμίνιο. Ο Μερτς σύμφωνα με αναλυτές θα ζητήσει συμβιβασμό επί ίσοις όροις με τον Τραμπ.

Όσο για την κατάσταση στη Γάζα και τη Μέση Ανατολή, μένει να φανεί αν ο Μερτς κρατήσει τον λόγο του, ήτοι αν θα παραμείνει πιστός στις διατυπώσεις των τελευταίων εβδομάδων περί κόκκινης γραμμής ως προς τη μη τήρηση του διεθνούς δικαίου. Παρά την αυξανόμενη πίεση που ασκείται στη γερμανική κυβέρνηση πάντως, ο Γερμανός υπ. Εξωτερικών σήμερα από το βήμα της γερμανικής βουλής διεμήνυσε ότι η Γερμανία θα συνεχίσει να στηρίζει το Ισραήλ και στρατιωτικά και ότι μεταξύ φίλων πρέπει να ασκείται κριτική.

Πηγή: Deutsche Welle

