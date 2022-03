Αυξήθηκε στους τέσσερις -από δύο που ήταν- ο αριθμός των ανθρώπων που σκοτώθηκαν στις αεροπορικές επιδρομές που εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις το πρωί στο Κίεβο, όπως δήλωσε ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Μετά τους χθεσινούς βομβαρδισμούς σε εννιαώροφη πολυκατοικία σε προάστιο του Κιέβου, ρωσικά πυρά έπληξαν σήμερα το πρωί τουλάχιστον δύο τομείς του Κιέβου όπου βρίσκονται κατοικίες, σύμφωνα με τις ουκρανικές υπηρεσίες πρώτων βοηθειών.

Πολυκατοικία χτυπήθηκε από ρωσικούς βομβαρδισμούς με αποτέλεσμα να τυλιχθεί στις φλόγες σύμφωνα με το Skynews.

Στην πολυκατοικία 15 ορόφων στο Κίεβο, που επλήγη από ρωσική αεροπορική επιδρομή, παρέμεναν εγκλωβισμένοι πολίτες, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν.

«Δύο άψυχα σώματα βρέθηκαν επιτόπου», ανέφερε αρχικά πηγή, ωστόσο πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι ο αριθμός τους ανήλθε σε 4.

Παράλληλα, διασώθηκαν 27 ένοικοι του κτιρίου.

Οι πυροσβέστες έκαναν υπεράνθρωπες προσπάθειες να σώσουν τους ανθρώπους.

Svyatoshinsky district of #Kyiv. Two residential multi-storey buildings were damaged. Rescuers are working at the site.



This is reported by the People's Deputy of #Ukraine Oleksiy #Goncharenko. pic.twitter.com/eqG4xQSTRP