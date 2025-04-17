Ουκρανία: Στο Παρίσι έτσι χωρίς… πρόγραμμα

Η αρχική σκέψη του Εμμανουέλ Μακρόν ήταν να συζητήσει με τον Αμερικανό ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο και τον στενό συνεργάτη του Τραμπ και «άνθρωπο για όλες τις δουλειές» Στιβ Γουίτκοφ για τις εξελίξεις στην Ουκρανία. Τελικά η συνάντηση αναβαθμίστηκε με την παρουσία στο Παρίσι και άλλων Ευρωπαίων αξιωματούχων, αλλά και την άφιξη στη γαλλική πρωτεύουσα των υπουργών Εξωτερικών και Άμυνας της Ουκρανίας, μαζί με τον επικεφαλής του προεδρικού γραφείου του Ζελένσκι, Αντρίι Γιέρμακ.

Δύο διαφορετικές προσεγγίσεις

Ο γενικός τίτλος των πολλών και διαφορετικών συναντήσεων θα μπορούσε να είναι «συνομιλίες για την ειρήνευση στην Ουκρανία και διασφάλιση της ειρήνης με τη συμμετοχή ξένων δυνάμεων». Αυτό ήταν για παράδειγμα, σύμφωνα με τη γαλλική προεδρία, το θέμα της συνάντησης του Μακρόν με τον Γουίτκοφ, ο οποίος μια μέρα νωρίτερα είχε βρεθεί και πάλι στη Ρωσία και είχε συνάντηση με τον Βλάντιμιρ Πούτιν. Διμερή συνάντηση είχαν και ο Μάρκο Ρούμπιο με τον Γάλλο ομόλογό του Ζαν Νοέλ Μπαρό.



Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να μιλούν για διαπραγματεύσεις και γρήγορη ειρήνευση, θεωρώντας ότι η Ουκρανία «συνεχίζει έναν πόλεμο που δεν μπορεί να κερδίσει». Οι Ευρωπαίοι επιμένουν στην στρατιωτική ενίσχυση του Κιέβου και θεωρούν πως ο Τραμπ με τη στάση του «παίζει το παιχνίδι του Πούτιν».



Την ευκαιρία της παρουσίας δύο υψηλόβαθμων στελεχών της διοίκησης Τραμπ στην Ευρώπη άδραξαν πάντως και άλλοι Ευρωπαίοι μέλη του συνασπισμού των προθύμων η όχι για να διερευνήσουν τις αμερικανικές προθέσεις. Από τη Γερμανία ταξίδεψαν οι Γενς Πλέτνερ, σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης και ο Γκύντερ Ζάουτερ, Πολιτικός Διευθυντής στο υπουργείο Εξωτερικών.

Ματωμένο Πάσχα

Αυτή η απρογραμμάτιστη μίνι διάσκεψη αξιολογήθηκε πάντως από τον δυτικό Τύπο ως ένα μικρό βήμα προόδου, τη στιγμή που οι θέσεις ΗΠΑ και ΕΕ για τα επόμενα βήματα στο ουκρανικό μοιάζουν να απέχουν χιλιόμετρα μεταξύ τους και ενώ τις τελευταίες ημέρες οι εξελίξεις στο μέτωπο είναι εξαιρετικά ανησυχητικές και κυρίως αιματηρές.



Ο προαλειφόμενος καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς χαρακτήρισε έγκλημα πολέμου την επίθεση των Ρώσων στο Σούμι με δεκάδες νεκρούς και πάνω από 100 τραυματίες και η σφοδρότητα των δηλώσεων του αναζωπύρωσε τη συζήτηση για το ενδεχόμενο παράδοσης στο Κίεβο πυραύλων Taurus από το Βερολίνο, κάτι που είχε αποφύγει μέχρι τώρα ο Όλαφ Σολτς.



Η Μόσχα πάντως προειδοποίησε σε αυστηρό τόνο, δια στόματος της Μαρίας Ζαχάροβα, εκπροσώπου του υπουργείου Εξωτερικών ότι η παράδοση των Taurus θα θεωρηθεί από τη μεριά της «άμεση εμπλοκή» της Γερμανίας στην σύγκρουση, με ότι μπορεί αυτό να συνεπάγεται. Στην ίδια τη Γερμανία πάντως οι γνώμες των ειδικών διχάζονται για το θέμα με πολλούς να προειδοποιούν για μια τέτοιου τύπου εμπλοκή και να επιμένουν ότι η νέα γερμανική κυβέρνηση θα πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της στο επίπεδο της διπλωματίας.



Ασάφεια επικρατεί και ως προς τη συνέχιση ή όχι της υποτιθέμενης συμφωνίας για τερματισμό των εκατέρωθεν επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές που θεωρητικά λήγε σήμερα και την οποία οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται ότι δεν τηρήθηκε. Το Κίεβο δήλωσε έτοιμο για παράταση της σχετικής «κατάπαυσης» ενώ ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ακόμα «ανέτοιμος» να απαντήσει στο σχετικό ερώτημα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.