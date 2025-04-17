Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε μια σειρά μέτρων τα οποία εισηγήθηκε η Πολωνία για να περιορίσει την εξάπλωση της γρίπης των πτηνών, ανακοίνωσε το υπουργείο Γεωργίας της χώρας, σημειώνοντας ότι τα μέτρα αυτά θα εφαρμοστούν αμέσως.
Από τις αρχές του έτους η Πολωνία έχει καταγράψει 79 εστίες της γρίπης των πτηνών υψηλής παθογονικότητας (HPAI), από 50 όλη τη χρονιά πέρυσι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέταζε το ενδεχόμενο να επιβάλει κατεπείγοντα μέτρα στη χώρα.
Το υπουργείο Γεωργίας στην ανακοίνωσή του ανέφερε ότι η Επιτροπή συμφώνησε να εφαρμοστούν τα 13 μέτρα που πρότεινε η Βαρσοβία, στα οποία περιλαμβάνεται η αύξηση της περιμέτρου όπου θεωρείται ότι υπάρχει κίνδυνος, γύρω από την εστία του ξεσπάσματος, η μείωση της πυκνότητας των κοτετσιών και πρόσθετα μέτρα απολύμανσης.
Τα μέτρα θα εφαρμοστούν σε τρεις περιοχές όπου έχουν καταγραφεί τα περισσότερα κρούσματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξετάσει την αποτελεσματικότητά τους την επόμενη εβδομάδα.
Ένας εκπρόσωπος της Κομισιόν απέφυγε να κάνει κάποιο σχόλιο, λέγοντας μόνο ότι οι συνομιλίες με την Πολωνία ήταν «εποικοδομητικές».
