Ηρεμία επικράτησε τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα κατά μήκος των συνόρων της Ινδίας και του Πακιστάν ανακοίνωσε ο ινδικός στρατός, αφού έλαβε τέλος το Σάββατο η πιο σοβαρή στρατιωτική σύγκρουση μεταξύ των δυο πυρηνικών δυνάμεων εδώ και δυο δεκαετίες.

Μετά την εκεχειρία που συμφωνήθηκε, χάρη στην οποία επέστρεψε η ηρεμία, οι αρχηγοί στρατιωτικών επιχειρήσεων της Ινδίας και του Πακιστάν θα έχουν σήμερα συνομιλίες για τα επόμενα βήματα που θα ακολουθήσουν οι δύο εξοπλισμένες με πυρηνικά όπλα γειτονικές χώρες.

Σε ανακοίνωσή του το Σάββατο το υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας ανακοίνωσε ότι οι αρχηγοί στρατιωτικών επιχειρήσεων της Ινδίας και του Πακιστάν θα έχουν σήμερα συνομιλίες περίπου στις 0930 (ώρα Ελλάδος).

Το Πακιστάν δεν έχει σχολιάσει σχετικά με τις συνομιλίες.

Μετά την ανακοίνωση της εκεχειρίας, το Πακιστάν άνοιξε ξανά τον εναέριο χώρο του, ενώ στην Ινδία άνοιξαν 32 αεροδρόμια στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας που είχαν κλείσει λόγω της κατάστασης.

Την περασμένη εβδομάδα η Ινδία και το Πακιστάν βρέθηκαν στα όρια νέου πολέμου ανάμεσά τους, με πυραυλικά πλήγματα, πυρά πυροβολικού, επιδρομές drones και αερομαχίες. Ωστόσο, σήμερα δεν υπήρξαν πληροφορίες για συγκρούσεις στη διάρκεια της νύχτας έπειτα από ορισμένες παραβιάσεις της εκεχειρίας αρχικά, με τον Ινδικό Στρατό να ανακοινώνει ότι η Κυριακή ήταν η πρώτη ήσυχη νύχτα τις τελευταίες ημέρες κατά μήκος του συνόρου παρότι κάποια σχολεία παραμένουν κλειστά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

