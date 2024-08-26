Ουκρανία σε Λευκορωσία: Μη διαπράξετε τραγικό λάθος υπό την πίεση της Μόσχας

Η Ουκρανία κατηγόρησε σήμερα τη Λευκορωσία, γειτονική της χώρα και στενή σύμμαχο της Ρωσίας, ότι "συγκεντρώνει" στρατεύματα στα σύνορά της και προειδοποίησε το Μινσκ για τυχόν "μη φιλικές ενέργειες".

Το ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι παρατήρησε πως η Λευκορωσία "συγκεντρώνει σημαντικό αριθμό στρατιωτών στην περιοχή Γκόμελ, κοντά στα βόρεια σύνορα της Ουκρανίας, υπό το πρόσχημα των ελιγμών".

"Προειδοποιούμε τους Λευκορώσους αξιωματούχους να μη διαπράξουν τραγικό λάθος υπό την πίεση της Μόσχας και προτρέπουμε τις ένοπλες δυνάμεις της να σταματήσουν τις μη φιλικές ενέργειες και να αποσύρουν τις δυνάμεις από τα σύνορα της Ουκρανίας σε απόσταση μεγαλύτερη από την απόσταση βολής των συστημάτων της Λευκορωσίας", πρόσθεσε η ουκρανική διπλωματία σε ανακοίνωση.

Το Κίεβο δήλωσε ότι κατέγραψε την παρουσία μαχητών της πολιτοφυλακής Βάγκνερ, εκ των οποίων μερικοί φιλοξενούνται στη Λευκορωσία μετά την αποτυχία της εξέγερσης του αρχηγού τους πέρυσι.

Η Ουκρανία έχει προειδοποιήσει ότι οι στρατιωτικές ασκήσεις στη συνοριακή περιοχή συνιστούν απειλή για τη "παγκόσμια ασφάλεια" λόγω της εγγύτητας με τον πυρηνικό σταθμό του Τσερνόμπιλ, όπου σημειώθηκε η χειρότερη πυρηνική καταστροφή παγκοσμίως.

"Υπογραμμίζουμε ότι η Ουκρανία ουδέποτε προέβη και δεν πρόκειται ποτέ να προβεί σε μη φιλικές ενέργειες κατά του λευκορωσικού λαού", πρόσθεσε το υπουργείο Εξωτερικών.

Η ανακοίνωση αυτή εκδίδεται την ώρα που η Ουκρανία έχει εξαπολύσει από τις 6 Αυγούστου επίθεση με χιλιάδες στρατιώτες της κατά της ρωσικής συνοριακής περιφέρειας Κουρσκ, καταλαμβάνοντας αρκετές εκατοντάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα, και ενώ η Ρωσία συνεχίζει την προώθησή της στην ανατολική Ουκρανία.

Η Λευκορωσία, η οποία πολιτικά και οικονομικά εξαρτάται από τη Ρωσία, κυβερνάται από τον πρόεδρο Αλεξάντερ Λουκασένκο από το 1994. Το 2022, ο Λουκασένσκο επέτρεψε στα ρωσικά στρατεύματα να σταθμεύσουν στη Λευκορωσία κατά τη διάρκεια αυτών που η Μόσχα και το Μινσκ αποκαλούσαν "ασκήσεις" πριν από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

