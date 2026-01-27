Ο υπουργός Άμυνας της Κίνας, Ντόνγκ Τζούν, δήλωσε την Τρίτη στον Ρώσο ομόλογό του ότι το Πεκίνο είναι πρόθυμο να ενισχύσει τον στρατηγικό συντονισμό με τη Μόσχα και να βελτιώσει από κοινού την ικανότητά τους να ανταποκρίνονται σε κινδύνους και προκλήσεις, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

«Η Κίνα είναι πρόθυμη να συνεργαστεί με τη Ρωσία για την ουσιαστική εφαρμογή της σημαντικής συναίνεσης που επιτεύχθηκε από τους αρχηγούς των δύο κρατών, την ενίσχυση του στρατηγικού συντονισμού και τον εμπλουτισμό της συνεργασίας», δήλωσε ο Ντόνγκ στο πλαίσιο βιντεοκλήσης με τον Ρώσο υπουργό Άμυνας Aντρέι Μπελούσοφ, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Κίνας Xinhua.

Πηγή: skai.gr

