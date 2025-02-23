Δύο ισραηλινές επιδρομές πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή της Τύρου στον νότιο Λίβανο, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Ani λίγη ώρα πριν την κηδεία του αρχηγού της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε στον νότιο Λίβανο εκτοξευτές πυραύλων που συνιστούσαν «άμεση απειλή» για τους Ισραηλινούς πολίτες, ενώ πραγματοποίησε σε άλλη περιοχή «στοχευμένη επίθεση κατά στρατιωτικής εγκατάστασης όπου ανιχνεύθηκε δραστηριοποίηση της Χεζμπολάχ».

