Σε λιτή ανακοίνωσή του, το Βατικανό έκανε γνωστό ότι «η νύχτα πέρασε ήρεμα» και ότι «ο πάπας αναπαύθηκε».

Ο υπεύθυνος Τύπου του Βατικανού, ο Ματέο Μπρούνι, έκανε γνωστό ότι χορηγήθηκε και πάλι οξογονο στον πάπα Φραγκίσκο, ότι επικοινωνεί με το περιβάλλον, αλλά ότι η διπλή πνευμονία συνεχίζει να του προκαλεί σειρά προβλημάτων.

Ο πάπας, δε, στο γραπτό μήνυμά του προς τους πιστούς, ευχαρίστησε τους γιατρούς για την φροντίδα που του παρέχουν, όπως και όσους προσεύχονται για την ίασή του. Νεώτερα στοιχεία για την υγεία του Φραγκίσκου, αναμένονται σήμερα το απόγευμα.

Χθες βράδυ, το Βατικανό και οι θεράποντες γιατροί πληροφόρησαν τους δημοσιογράφους ότι ο Φραγκίσκος αντιμετώπισε σοβαρή αναπνευστική κρίση, ότι χρειάσθηκε συνεχή παροχή οξυγόνου και μετάγγιση, και ότι προέκυψε πρόβλημα αναιμίας και χαμηλών αιμοπεταλίων.

Σύμφωνα με σχόλια επιστημόνων, θα πρέπει να διαπιστωθεί τώρα, αν τα δυο τελευταία προβλήματα, μπορούν να οφείλονται σε διάχυση των μικροβίων στο αίμα, δηλαδή σε σήψη.

Είναι σαφές ότι η κατάσταση του Φραγκίσκου, μετά από 9 ημέρες παραμονής στο νοσοκομείο Αγκοστίνο Τζεμέλι της Ρώμης, είναι ιδιαίτερα κρίσιμη.

Πολλοί πιστοί προσεύχονται, τόσο στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, όσο και έξω από την καθολική πανεπιστημιακή πολυκλινική και ελπίζουν ο 88χρονος ποντίφικας να μπορέσει να κερδίσει τη δύσκολη αυτή μάχη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

