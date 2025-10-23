Ρωσικά πλήγματα που εξαπολύθηκαν στην Ουκρανία τη νύχτα και νωρίς σήμερα το πρωί προκάλεσαν τον θάνατο ενός διασώστη, προβλήματα στις σιδηροδρομικές μεταφορές και ζημιές σε μια συναγωγή, όπως ανακοίνωσαν οι ουκρανικές αρχές.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου στο Κίεβο άκουσαν σειρήνες συναγερμού και εκρήξεις στη διάρκεια της νύχτας, κατά την οποία η Ρωσία εκτόξευσε 130 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία.

Ένας διασώστης σκοτώθηκε και πέντε άλλοι τραυματίστηκαν, ενώ επιχειρούσαν σε πυρκαγιά που ξέσπασε ύστερα από βομβαρδισμό σε χωριό στην περιφέρεια του Χαρκόβου (βορειοανατολικά).

«Ένα ακόμα έγκλημα κατά διασωστών», δήλωσαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε στο Telegram.

Στην πρωτεύουσα, οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σίμπιχα έκανε λόγο για πλήγμα που προκάλεσε ζημιές σε μια συναγωγή.

«Κανείς δεν γλιτώνει από τον ρωσικό τρόμο, ακόμα και οι θρησκευτικές κοινότητες», έγραψε ο Σίμπιχα στο Χ. Δήλωσε ότι από την αρχή της ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022, 67 πνευματικοί ηγέτες έχουν σκοτωθεί και 640 χώροι λατρείας έχουν υποστεί ζημιές.

Τα ρωσικά χτυπήματα έπληξαν τρεις συνοικίες του Κιέβου στη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με τις αρχές.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου στην ουκρανική πρωτεύουσα είδαν κάποια κτίρια κατοικιών με σπασμένα παράθυρα καθώς και απομεινάρια από καρβουνιασμένα οχήματα, ενώ οι κάτοικοι προσπαθούσαν να καθαρίσουν τους δρόμους από τα χαλάσματα.

Στην περιφέρεια του Σούμι (βορειοανατολικά), δύο σιδηροδρομικοί τραυματίστηκαν, ενώ η εταιρία διαχείρισης του εθνικού σιδηροδρομικού δικτύου ανέφερε ότι προκλήθηκαν προβλήματα στην κίνηση των τρένων σε συνοριακή περιοχή.

Η Μόσχα έχει εντείνει τα πλήγματα στο ουκρανικό ενεργειακό δίκτυο τις τελευταίες εβδομάδες όπως επίσης και στις σιδηροδρομικές υποδομές.

Από την πλευρά του, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι κατέρριψε 139 ουκρανικά drones την περασμένη νύχτα, κυρίως στις δυτικές περιφέρειες που είναι κοντά στην Ουκρανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

