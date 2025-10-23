Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε την Πέμπτη ότι οι ενεργειακές κυρώσεις των ΗΠΑ κατά της Ρωσίας ήταν εξαιρετικά αντιπαραγωγικές από την άποψη της εξεύρεσης ειρήνης στην Ουκρανία.

Οι ρωσικοί στόχοι στην Ουκρανία παραμένουν αμετάβλητοι και οι βαθύτερες αιτίες της σύγκρουσης πρέπει να επιλυθούν, δήλωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, σε δημοσιογράφους στη Μόσχα.

Επισήμανε επίσης, ότι οι κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας λειτούργησαν πρωτίστως εναντίον της ίδιας της ένωσης, προσθέτοντας ότι οι ελίτ της ΕΕ απλώς δεν μπορούν να δεχτούν ότι οι κυρώσεις τους δεν λειτουργούν.

«Το ρωσικό ΥΠΕΞ είναι έτοιμο να συνεχίσει τις επαφές με το State Department» επισήμανε ωστόσο προειδοποίησε ότι αν οι ΗΠΑ ακολουθήσουν το παράδειγμα των προηγούμενων αμερικανικών διοικήσεων, τότε θα είναι αποτυχία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.