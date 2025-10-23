Η ομοσπονδιακή υπηρεσία μετανάστευσης των ΗΠΑ (ICE), την οποία έχει αναπτύξει ο Ντόναλντ Τραμπ σε όλη τη χώρα, διαθέτει κολοσσιαίους οικονομικούς πόρους και δαπανά δεκάδες εκατομμύρια δολάρια για την αγορά όπλων, πυρομαχικών, αλεξίσφαιρων γιλέκων και τεχνολογίας παρακολούθησης, σύμφωνα με λογιστικά έγγραφα που περιήλθαν στην κατοχή του AFP.

Αυτές οι δαπάνες για όπλα και τεχνολογία είναι σημαντικά υψηλότερες από ό,τι ήταν επί προεδρίας Τζο Μπάιντεν ή κατά την πρώτη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ. Μάλιστα, την ώρα που άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες λειτουργούν μερικώς λόγω της παράλυσης του ομοσπονδιακού κράτους, η ICE και το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας στο οποίο υπάγεται, έχουν γλιτώσει από τις επιπτώσεις του shutdown.

Η ICE, την οποία οι επικριτές της κατηγορούν ότι έχει μετατραπεί σε παραστρατιωτική δύναμη, έχει αναλάβει ως αποστολή να απελάσει έναν πρωτοφανή αριθμό παράτυπων μεταναστών από τις ΗΠΑ και δαπανά χωρίς να υπολογίζει τα χρήματα προκειμένου να το πετύχει.

Τεράστιες δαπάνες για όπλα, εξοπλισμό και τεχνολογίες παρακολούθησης

Μετά την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο, στις 20 Ιανουαρίου, η ICE έχει κάνει παραγγελίες άνω των 70 εκατομμυρίων δολαρίων για «κατασκευή ελαφρών όπλων, πυρομαχικών και εξαρτημάτων».

Συγκριτικά, μεταξύ 20 Ιανουαρίου και 20 Οκτωβρίου 2024, η ICE είχε δαπανήσει 9,7 εκατομμύρια δολάρια για τους ίδιους λόγους, σύμφωνα με τα επίσημα έγγραφα.

Μόνο τον Σεπτέμβριο η ICE παρήγγειλε πυροβόλα όπλα και γεμιστήρες αξίας 10 εκατ. δολαρίων από την Quantico Tactical Incorporated και τυφέκια και εξαρτήματα αξίας 9 εκατ. δολαρίων από τον κατασκευαστή αυτόματων όπλων Geissele Automatics.

Τον ίδιο μήνα αγόρασε επίσης αλεξίσφαιρα γιλέκα, θήκες και σχετικό εξοπλισμό αξίας μεγαλύτερης των 10 εκατ. δολαρίων.

Αυτές οι μαζικές αγορές υλικού συνοδεύονται από μια κατακόρυφη άνοδο των δαπανών σε λογισμικό παρακολούθησης, σύμφωνα με έγγραφα που είδε το AFP.

Τον Σεπτέμβριο, για παράδειγμα, η ICE δαπάνησε 3,75 εκατ. δολάρια σε λογισμικό και σχετικές υπηρεσίες από την Clearview AI, μια εταιρεία συστημάτων αναγνώρισης προσώπου (facial recognition).

Από την έναρξη της δεύτερης θητείας του Τραμπ η ομοσπονδιακή υπηρεσία έχει επίσης αγοράσει προϊόντα από τη Magnet Forensics και τη Cellebrite, δύο εταιρείες που κατασκευάζουν λογισμικό εξαγωγής δεδομένων κινητών τηλεφώνων, καθώς και προϊόντα από την Penlink, η οποία διαθέτει δεδομένα τοποθεσίας από εκατοντάδες εκατομμύρια τηλέφωνα.

Σε αυτά προστίθεται ένα συμβόλαιο ύψους 30 εκατ. δολαρίων με την Palantir για την ανάπτυξη του “Immigration OS”, μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας που έχει σχεδιαστεί για να στοχεύει παράτυπους μετανάστες και να εντοπίζει όσους βρίσκονται στη διαδικασία εθελούσιας επιστροφής στη χώρα καταγωγής τους.

Ταυτόχρονα, η ICE επανενεργοποίησε μια σύμβαση 2 εκατ. δολαρίων με την Paragon, μια ισραηλινή εταιρεία πώλησης spyware. Η σύμβαση αυτή είχε ανασταλεί υπό την κυβέρνηση Μπάιντεν, με διάταγμα του 2023 το οποίο απαγόρευε την αγορά spyware που ενδεχομένως έκρυβε κινδύνους για την εθνική ασφάλεια.

Κατακόρυφη άνοδος του προϋπολογισμού

Εκτός από τα συμβόλαια που έχουν ήδη υπογραφεί η ICE έχει ξεκινήσει προσκλήσεις υποβολής προσφορών για την ενίσχυση της παρακολούθησης των κοινωνικών δικτύων.

Μία από αυτές, που δημοσιεύτηκε στις αρχές Οκτωβρίου, αναζητά παρόχους ικανούς να δημιουργήσουν ένα κέντρο παρακολούθησης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, με σχεδόν 30 αναλυτές που θα εργάζονται 24 ώρες το 24ωρο και επτά ημέρες την εβδομάδα για να “συλλέγουν σε πραγματικό χρόνο κρίσιμες και συγκεκριμένες πληροφορίες” σχετικά με άτομα μέσω δεδομένων που κοινοποιούνται στο διαδίκτυο.

Όλες αυτές οι αγορές κατέστησαν δυνατές μέσω του τεράστιου προϋπολογισμού της ICE, τον οποίο ενέκρινε το Κογκρέσο που ελέγχεται από τους Ρεπουμπλικάνους. Ο προϋπολογισμός, που ψηφίστηκε τον Ιούλιο, προσφέρει στην υπηρεσία αυτή 75 δισεκ. δολάρια για διάστημα τεσσάρων ετών, δηλαδή 18,8 δισεκ. δολάρια κατά μέσο όρο ετησίως.

Πρόκειται για σχεδόν διπλάσιο προϋπολογισμό σε σχέση με τα 9,6 δισεκ. που είχε λάβει η ICE για το οικονομικό έτος 2024.

