Ουκρανία: Ρωσικά drones έπληξαν υποδομές στην Βινίτσια

Ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) κατά τη διάρκεια της νύχτας προκάλεσε ζημιές σε κρίσιμης σημασίας υποδομές στην περιφέρεια Βινίτσια, στην κεντρική Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε σήμερα τοπικός αξιωματούχος.

Η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι κατέρριψε 24 από τα 29 drones τύπου Shahed που εκτοξεύτηκαν από τη Ρωσία στη νυχτερινή επίθεση πάνω από εννέα περιφέρειες.

Οι ρωσικές δυνάμεις εκτόξευσαν επίσης δύο αντιαεροπορικούς κατευθυνόμενους πυραύλους S-300 και δύο πυραύλους Kh-31, σύμφωνα με την Πολεμική Αεροπορία.

Ο κυβερνήτης στην περιφέρεια της Χερσώνας Ολεξάντρ Προκούντιν δήλωσε ότι η αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε σήμερα πέντε drones στην περιοχή του. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ρωσικές επιθέσεις στην περιοχή την προηγούμενη ημέρα έπληξαν κρίσιμης σημασίας υποδομές, ένα διοικητικό κτίριο και εννέα κατοικίες.

Ο κυβερνήτης του Μικολάιφ, ο Βιτάλι Κιμ, δήλωσε ότι ένα από τα drones που καταρρίφθηκε από την αντιαεροπορική άμυνα προκάλεσε πυρκαγιά σε βοηθητικά κτίρια, η οποία στη συνέχεια κατασβέστηκε, ενώ δεν υπήρξαν αναφορές για θύματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

