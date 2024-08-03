Τη στεναχώρια της για την πρόωρο αποκλεισμό της από το Ολυμπιακό Τουρνουά Τένις στο Παρίσι εξέφρασε η Μαρία Σάκκαρη.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια και Νο8 στην παγκόσμια κατάταξη, λίγο πριν αναχωρήσει από τη γαλλική πρωτεύουσα, μίλησε στην κάμερα της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και περιέγραψε πόσο δύσκολο ήταν για εκείνη να τελειώσει στους «16» της διοργάνωσης η πορεία της.

«Είναι δύσκολο να φεύγω τόσο νωρίς από το Ολυμπιακό Χωριό και τους Αγώνες. Ήθελα να μείνω μέχρι το τέλος. Οι τελευταίες ώρες δεν είναι ευχάριστες, αλλά η ζωή συνεχίζεται και ευτυχώς στο τένις έχουμε ευκαιρίες συνέχεια γιατί έχουμε αγώνες όλη τη χρονιά. Όμως Ολυμπιακοί Αγώνες δεν είναι. Θα πρέπει να περιμένουμε άλλα τέσσερα χρόνια», δήλωσε η Μαρία Σάκκαρη.

