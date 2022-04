Οι ΗΠΑ ξεκίνησαν πρόσθετη εκπαίδευση για τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Γερμανία, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας.



«Αυτές οι προσπάθειες βασίζονται στην αρχική εκπαίδευση πυροβολικού που έχουν ήδη λάβει οι δυνάμεις της Ουκρανίας αλλού, και περιλαμβάνει επίσης εκπαίδευση στα συστήματα ραντάρ και τεθωρακισμένα οχήματα που ανακοινώθηκαν πρόσφατα ως μέρος των πακέτων βοήθειας για την ασφάλεια», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Τζον Κίρμπι σύμφωνα με το CNN.



O Αμερικανός αξιωματούχος διευκρίνισε ότι η Γερμανία είναι μία από τις «περίπου τρεις» τοποθεσίες που χρησιμοποιούνται από τις ΗΠΑ για την εκπαίδευση Ουκρανών εκτός Ουκρανίας, αλλά δεν αποκάλυψε τις άλλες.

Είπε επίσης ότι «το μεγαλύτερο μέρος της εκπαίδευσης» θα διεξαχθεί από μέλη της Εθνοφρουράς της Φλόριντα.

