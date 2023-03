Ουκρανία: Πυροβολισμοί από ρωσικές δυνάμεις σε σημείο παράδοσης ανθρωπιστικής βοήθειας στη Χερσώνα

Πυροβολισμοί από τις ρωσικές δυνάμεις σημειώθηκαν σήμερα, Σάββατο σε σημείο παράδοσης ανθρωπιστικής βοήθειας στην πόλη της Χερσώνας με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο πολίτες, σύμφωνα με τον ουκρανικό στρατό.

Ο Oleksandr Prokudin, επικεφαλής της Περιφερειακής Στρατιωτικής Διοίκησης της Χερσώνας, δήλωσε: «Οι Ρώσοι κατακτητές συνεχίζουν να βομβαρδίζουν τα μέρη όπου παρέχεται βοήθεια στους αμάχους.

⚡️Governor: Russia shells humanitarian aid point in Kherson, injuring 2.



Kherson Oblast Governor Oleksandr Prokudin said a 41-year-old woman and a 25-year-old man were hospitalized with mine-blast injuries and shrapnel wounds after the March 25 attack on the regional capital.