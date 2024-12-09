Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε σήμερα, Δευτέρα, ότι η Ρωσία εξαπέλυσε στη διάρκεια της νύκτας επίθεση κατά της Ουκρανίας με δύο πυραύλους κρουζ Kh-59/69 και 37 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα.

Από τα 37 drones, η Πολεμική Αεροπορία κατέρριψε 18 και «έχασε» 18 πιθανόν λόγω ηλεκτρονικού πολέμου. Η Πολεμική Αεροπορία πρόσθεσε πως κατέρριψε επίσης τους δύο πυραύλους που εκτοξεύθηκαν κατά την επίθεση.

Στη Μόσχα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε μέσω του Telegram ότι οι ρωσικές αντιαεροπορικές μονάδες κατέστρεψαν 13 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη πάνω από τρεις δυτικές ρωσικές περιφέρειες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

