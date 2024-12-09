Η κυβέρνηση της Ταϊβάν ανακοίνωσε σήμερα, (9/12) ότι οι ένοπλες δυνάμεις της τέθηκαν σε κατάσταση «υψηλού» συναγερμού μετά την επιβολή από την Κίνα ευρείας κλίμακας αεροπορικών περιορισμών στα ανοικτά των ανατολικών ακτών της νήσου.

Οι κινεζικές ένοπλες δυνάμεις επέβαλαν «επτά ζώνες περιορισμών στον εναέριο χώρο στις περιοχές ανατολικά της Τζετζιάνγκ και της Φουτζιάν», δυο κινεζικών επαρχιών απέναντι στην Ταϊβάν, ανέφερε το υπουργείο Άμυνας σε ανακοίνωσή του.

Οι περιορισμοί αυτοί, πρόσθεσε, θα ισχύουν από σήμερα ως μεθαύριο Τετάρτη.

Η Ταϊπέι ανακοίνωσε επίσης πως εντόπισε δεκάδες κινεζικά πλοία κοντά στο στενό της Ταϊβάν και στον Ειρηνικό Ωκεανό και πρόσθεσε πως άρχισε «προετοιμασίες για μάχη».

Στην ανακοίνωσή του, το υπουργείο Άμυνας της Ταϊβάν ανέφερε πως διεξάγει «ελιγμούς προετοιμασίας για μάχη που λαμβάνον υπόψη τις εχθρικές απειλές, τις μετεωρολογικές συνθήκες και τις τακτικές τοποθετήσεις».

Οι κινεζικοί περιορισμοί στην αεροπορική κίνηση και οι «ελιγμοί προετοιμασίας για μάχη» της Ταϊπέι καταγράφονται μερικές ημέρες μετά την ολοκλήρωση της περιοδείας του προέδρου της Ταϊβάν Λάι Τσινγκ-τε στον Ειρηνικό, που καταδικάστηκε οργισμένα από πλευράς Πεκίνου.

Η Κίνα θεωρεί την Ταϊβάν επαρχία της που απλώς μένει να επανενωθεί με την ηπειρωτική χώρα μετά το τέλος του κινεζικού εμφυλίου πολέμου το 1949. Ουδέποτε έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να καταφύγει στη βία για την επίτευξη του σκοπού αυτού.

Η περιοδεία του κ. Λάι στον Ειρηνικό ήταν το πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό αφότου ανέλαβε καθήκοντα τον Μάιο. Έκανε δυο «ενδιάμεσους σταθμούς» —όπως αποκαλεί η Ταϊπέι τις άτυπες επισκέψεις ηγετών της στην επικράτεια των ΗΠΑ—, στη Χαβάη και στο Γκουάμ.

Το Πεκίνο εναντιώνεται σε οποιαδήποτε επίσημη επαφή ανάμεσα στις αρχές της νήσου και αυτές ξένων χωρών, στο πλαίσιο της πολιτικής της «ενιαίας Κίνας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.