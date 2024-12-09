Νότια Κορέα: Απαγορεύτηκαν τα ταξίδια στο εξωτερικό στον πρόεδρο

Οι νοτιοκορεατικές αρχές απαγόρευσαν στον πρόεδρο της Νότιας Κορέας Γιουν Σοκ-Γέολ τα ταξίδια στο εξωτερικό, δήλωσε αξιωματούχος του υπουργείου Δικαιοσύνης σε ακρόαση της κοινοβουλευτικής επιτροπής τη Δευτέρα, αναφέρει το Reuters. Για την απόπειρα πραξικοπήματος ο Γιουν Σουκ-Γέολ ζήτησε δημόσια συγγνώμη την Κυριακή.

Η αντιπολίτευση στη Νότια Κορέα κατηγόρησε την Κυριακή το κυβερνών κόμμα πως προχωρά σε «δεύτερο πραξικόπημα», καθώς αγκιστρώνεται στην εξουσία αρνούμενο να συναινέσει στην παύση του προέδρου μετά το φιάσκο της κήρυξης στρατιωτικού νόμου πριν από έξι ημέρες.

«Ανεξαρτήτως του πώς προσπαθούν να το δικαιολογήσουν (...) πρόκειται για δεύτερη ανταρσία, για δεύτερο πραξικόπημα, παράνομο και αντισυνταγματικό», τόνισε ο Παρκ Τσαν-ντε, επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος.

Το Κόμμα της Εξουσίας στο Λαό του κ. Γιουν φρόντισε να καταψηφιστεί το βράδυ του Σαββάτου πρόταση καθαίρεσης του προέδρου που υποβλήθηκε στη Βουλή, μποϊκοτάροντας την ψηφοφορία. Ελλείψει απαρτίας, η διαδικασία ακυρώθηκε.

Ο πρόεδρος βρέθηκε αντιμέτωπος με την πρόταση αυτή διότι κήρυξε, προς γενική κατάπληξη, στρατιωτικό νόμο τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, μέτρο που αναγκάστηκε να ακυρώσει προτού συμπληρωθούν έξι ώρες, εξαιτίας της πίεσης του κοινοβουλίου και διαδηλωτών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.