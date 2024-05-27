Η Λετονία επενδύει 20 εκατ. ευρώ στην ανάπτυξη drones

Η Λετονία σκοπεύει να επενδύσει φέτος 20 εκατομμύρια ευρώ στην ανάπτυξη στρατιωτικών drones, ανέφερε σήμερα ο υπουργός Άμυνας Άντρις Σπρουντ.

«Μεταφορικά, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για στρατιά από drones», είπε ο Σπρουντ, εξηγώντας πως εκτός από την απόκτηση drones η επένδυση αφορά επίσης τη δημιουργία των κατάλληλων υποδομών.

«Ενισχύουμε ολόκληρο το (αμυντικό) οικοσύστημα παράλληλα με την εγχώρια βιομηχανία, με σκοπό τη δημιουργία, ανάπτυξη και παραγωγή τεχνολογιών για τις ένοπλες δυνάμεις μας αλλά και για την στήριξη της Ουκρανίας», είπε ο λετονός υπουργός Άμυνας.

Το καλοκαίρι αναμένεται να λειτουργήσει πεδίο δοκιμών για drones, όπου θα εκπαιδευτούν οι χειριστές τους. Τις επόμενες ημέρες έχει προγραμματιστεί εξάλλου ένας μαραθώνιος ανάπτυξης ηλεκτρονικών εφαρμογών (hackathon) με την ονομασία «Drones για την Ουκρανία».

Μαζί με τη Βρετανία, η Λετονία έχει ηγετικό ρόλο στη διεθνή πρωτοβουλία που σκοπεύει να προμηθεύσει την Ουκρανία με ένα εκατομμύριο drones.

Περισσότερες από 12 χώρες έχουν δεσμευτεί να επενδύσουν στην ανάπτυξη drones προκειμένου να ενισχύσουν τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας στον αγώνα που δίνουν απέναντι στους ρώσους εισβολείς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

