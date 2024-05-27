Σολτς και Μακρόν στους Financial Times: Αναγκαίες οι μεταρρυθμίσεις στην ΕΕ

Ο καγκελάριος της Γερμανίας Όλαφ Σολτς και ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν προειδοποιούν σε κοινό άρθρο γνώμης που δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική έκδοση των Financial Times ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να καταβάλει σημαντικές προσπάθειες για να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά της, ειδάλλως κινδυνεύει να δει τον τρόπο ζωής της να υπονομεύεται.

Μεταξύ των απαιτούμενων μεταρρυθμίσεων αναφέρουν ότι είναι οι επιπλέον προσπάθειες για την απεξάρτηση της οικονομίας από τον άνθρακα, σεβόμενοι τις επιλογές των κρατών-μελών σχετικά με το πώς θα φθάσουν στην επίτευξη του στόχου. Η αναφορά εκλαμβάνεται ως ώθηση στη γαλλική βιομηχανία πυρηνικής ενέργειας, επισημαίνει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Οι δύο ηγέτες παροτρύνουν επίσης τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ολοκληρώσουν την ενιαία χρηματοπιστωτική αγορά με εναρμονισμό των πλαισίων για την αφερεγγυότητα, τη φορολόγηση και τις επενδύσεις.

«Δεν μπορούμε να θεωρούμε δεδομένα τα θεμέλια πάνω στα οποία έχουμε χτίσει τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής και τον ρόλο μας στον κόσμο», γράφουν Σολτς και Μακρόν στο άρθρο, το οποίο θα δημοσιευθεί στην έντυπη έκδοση της Τρίτης. «Η Ευρώπη μας είναι θνητή και πρέπει να ανταποκριθούμε στην πρόκληση», υπογραμμίζουν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

