Ουκρανία: Προειδοποίηση για αεροπορική επιδρομή για περισσότερες από 10 ώρες

Προειδοποίηση για αεροπορική επιδρομή τέθηκε σε ισχύ για περισσότερες από 10 ώρες στην περιφέρεια Κιέβου στη σκιά των απειλών του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Οι ουκρανικές δυνάμεις αεράμυνας επιχειρούν ενεργά στην περιφέρεια σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ.



Δεν αναφέρθηκαν θύματα ή χτυπήματα σε εγκαταστάσεις, αλλά καταγράφηκε πτώση θραυσμάτων.

Ζελένσκι στον Πούτιν: Συζητάμε για αναβαθμισμένα αντιβαλλιστικά πυραυλικά συστήματα

Υψηλόβαθμη πηγή στο γενικό επιτελείο των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων δήλωσε στο μεταξύ σήμερα Παρασκευή ότι οι δυνάμεις του Κιέβου δεν προτίθενται, σε αυτό το στάδιο, να αποχωρήσουν από τη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ, της οποίας συνεχίζουν να ελέγχουν, όπως δηλώνουν, "σχεδόν 800 τετραγωνικά χιλιόμετρα".

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε την Παρασκευή ότι η Ρωσία θα συνεχίσει να δοκιμάζει τον υπερηχητικό πύραυλο Oreshnik που εκτόξευσε στην Ουκρανία μια μέρα νωρίτερα και θα ξεκινήσει τη μαζική παραγωγή του νέου συστήματος, καθώς, όπως τόνισε, «η ανάπτυξη τέτοιων συστημάτων είναι ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση των νέων απειλών».

Ο Πούτιν είχε συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Άμυνας όπου έκανε νέες τηλεοπτικές δηλώσεις για τον πύραυλο Oreshnik για τον οποίο διαμήνυσε ότι δεν μπορεί να αναχαιτιστεί από τον εχθρό.

