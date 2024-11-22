Γκράιμς vs Μασκ: Η πρώην του ισχυρίζεται ότι δεν την αφήνει να δει τα παιδιά της

Η Γκράιμς, πρώην σύντροφος του Έλον Μασκ, αποκάλυψε ότι βρίσκεται σε μια διαμάχη επιμέλειας εδώ και έναν χρόνο με τον δισεκατομμυριούχο, κατά τη διάρκεια της οποίας ισχυρίζεται ότι δεν είδε το ένα από τα παιδιά τους για πέντε μήνες. Το ζευγάρι έχει τρία παιδιά: τους γιους X Æ A-Xii και Techno Mechanicus, και την κόρη Exa Dark Sideræl.

Η Γκράιμς εξέφρασε την απορία της για την πολιτική στροφή του Μασκ προς τα δεξιά, ιδιαίτερα μετά τη σύνδεσή του με τον Ντόναλντ Τραμπ. Επίσης, ισχυρίστηκε ότι οι αναρτήσεις της στο Instagram και η ενασχόλησή της με το μόντελινγκ χρησιμοποιήθηκαν εναντίον της στο δικαστήριο για να υποστηρίξουν ότι δεν πρέπει να έχει την επιμέλεια των παιδιών. Η διαμάχη επιμέλειας διεξήχθη στο Τέξας, όπου εδρεύουν οι επιχειρήσεις του Μασκ. Η Γκράιμς αντέτεινε και κατέθεσε μήνυση στην Καλιφόρνια για να αναγνωριστούν τα δικαιώματα της ως γονέα.

Η διαμάχη, που φέρεται να άφησε την Γκράιμς οικονομικά εξαντλημένη, έχει διευθετηθεί, αν και οι λεπτομέρειες παραμένουν ιδιωτικές. Η Γκράιμς εξέφρασε επίσης την υποστήριξή της για την τρανσέξουαλ κόρη του Μασκ, Vivian Jenna, και επέκρινε τα αντιτρανς σχόλια του.

Ο Μασκ, που έχει 12 παιδιά από διαφορετικές σχέσεις, έχει επίσης εκφράσει δημόσια ανησυχίες για τη σημασία των μεγάλων οικογενειών, αναφέροντας την πτώση των γεννήσεων παγκοσμίως.

