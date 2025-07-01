Η σιδηροδρομική κυκλοφορία ανάμεσα στο Παρίσι και το Μιλάνο διακόπηκε για «τουλάχιστον μερικές ημέρες», ανακοίνωσε σήμερα το πρωί η εταιρεία των γαλλικών σιδηροδρόμων SNCF, μετά τις σφοδρές καταιγίδες που σημειώθηκαν χθες, Δευτέρα, γύρω από τη Μοντάν στην κοιλάδα της Μοριέν στη Σαβοΐα και οι οποίες προκάλεσαν σημαντικές κατολισθήσεις λάσπης, που κάλυψε τις σιδηροδρομικές γραμμές.

Τα σιδηροδρομικά δρομολόγια διακόπηκαν από τις 17:00 χθες, Δευτέρα, έπειτα από τις ζημιές στο σταθμό της Μοντάν, της τελευταίας πόλης που εξυπηρετείται από το σιδηρόδρομο πριν από τα ιταλικά σύνορα.

Διεξάγονται επιχειρήσεις καθαρισμού των σιδηροτροχιών ενώ η SNCF εκφράζει την ελπίδα ότι δε θα υπάρχουν επιπλέον ζημιές στο δίκτυο, κάτι που θα παρέτεινε τη διακοπή της κυκλοφορίας.

Η SNCF πραγματοποιεί τρία δρομολόγια μετ' επιστροφής την ημέρα ανάμεσα στο Μιλάνο και το Παρίσι.

Οι δύο πόλεις συνδέονται επίσης από την ιταλική εταιρεία Trenitalia, η οποία χρησιμοποιεί τις ίδιες σιδηρογραμμές με τη γαλλική εταιρεία.

Οι καταιγίδες προκάλεσαν ιστορικών διαστάσεων πλημμύρα ενός χειμάρρου στην αλπική κοιλάδα της Μοριέν. Ωστόσο μέχρι χθες, Δευτέρα, το βράδυ δεν είχαν υπάρξει θύματα, σύμφωνα με τη νομαρχία της Σαβοΐας. Αντίθετα, στο Τορίνο της Ιταλίας ένας άνδρας έχασε τη ζωή του όταν παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά.

Επιχειρήσεις καθαρισμού διεξάγονται από σήμερα το πρωί στις τρεις κοινότητες που επλήγησαν ιδιαίτερα (Φουρνό, Μοντάν, Σεν-Κολομπάν-ντε-Βιγιάρ) από την πρωτοφανή πλημμύρα που σημειώθηκε στο χείμαρρο Σαρμέ. Γύρω στα εκατό υπόγεια πλημμύρισαν σε κατοικίες, εμπορικά καταστήματα και δημόσια κτίρια.

Η Ιταλία πλήττεται επίσης από σφοδρές καταιγίδες και από το κύμα καύσωνα.

