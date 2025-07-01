Το Συνταγματικό Δικαστήριο της Ταϊλάνδης απάλλαξε προσωρινά από τα καθήκοντά της την πρωθυπουργό Πετονγκτάρν Σιναουάτρα, η οποία δέχεται αυξανόμενες πιέσεις για παραίτηση λόγω της διαρροής της τηλεφωνικής συνομιλίας της με τον πρώην ηγέτη της Καμπότζης, Χουν Σεν.

Το ηχητικό, στο οποίο η Παετονγκτάρν τον αποκαλεί «θείο» και επικρίνει έναν Ταϊλανδό στρατιωτικό διοικητή, πυροδότησε πολιτικές αναταράξεις που κλονίζουν τη συνοχή της κυβέρνησης και την εμπιστοσύνη των πολιτών. Μάλιστα, αυτό ήταν που οδήγησε στο αίτημα για την αποπομπή της, την οποία εξετάζει τώρα το δικαστήριο, σύμφωνα με το BBC.

Αυτό θα μπορούσε να καταστήσει την Παετονγκτάρν την τρίτη πολιτικό της ισχυρής οικογένειας Σιναουάτρα (Shinawatra) - η οποία κυριαρχεί στην πολιτική σκηνή της Ταϊλάνδης τις τελευταίες δύο δεκαετίες - που χάνει την εξουσία πριν ολοκληρώσει τη θητεία της.

Ο κυβερνητικός συνασπισμός της έχει ήδη μια μικρή πλειοψηφία, αφού ένας βασικός συντηρητικός σύμμαχος εγκατέλειψε τη συμμαχία πριν από δύο εβδομάδες.

Το Συνταγματικό Δικαστήριο ψήφισε με 7-2 για τη διαθεσιμότητά της, ενώ εξετάζουν την υπόθεση για την αποπομπή της και έχει 15 ημέρες για να υπερασπιστεί τον εαυτό της.

Εν τω μεταξύ, ο αναπληρωτής πρωθυπουργός θα υπηρετήσει ως υπηρεσιακός ηγέτης της χώρας. Η Παετονγκτάρν, ωστόσο, θα παραμείνει στο υπουργικό συμβούλιο ως υπουργός Πολιτισμού, μια νέα θέση μετά από ανασχηματισμό του υπουργικού συμβουλίου που εγκρίθηκε λίγες ώρες πριν από τη διαθεσιμότητά της.

Την Τρίτη, η Παετονγκτάρν ζήτησε ξανά συγγνώμη, προσθέτοντας ότι ο σκοπός της τηλεφωνικής της συνομιλίας με τον Χουν Σεν ήταν «... για τη χώρα».

Τι αφορούσε η τηλεφωνική συνομιλία

Η τηλεφωνική συνομιλία αφορούσε τη συνοριακή διαμάχη μεταξύ των δύο χωρών - αν και αυτό συμβαίνει εδώ και δεκαετίες, οι εντάσεις έχουν αυξηθεί ξανά από τα τέλη Μαΐου, όταν σκοτώθηκε ένας Καμποτζιανός στρατιώτης.

Το ηχητικό που διέρρευσε εξόργισε ιδιαίτερα τους συντηρητικούς νομοθέτες, οι οποίοι την κατηγόρησαν ότι κατευνάζει τον Χουν Σεν και υπονομεύει τον στρατό της Ταϊλάνδης.

Ωστόσο, η ίδια υπερασπίστηκε τον εαυτό της την Τρίτη, λέγοντας: «Δεν είχα καμία πρόθεση να το κάνω για το δικό μου συμφέρον. Σκέφτηκα μόνο πώς να αποτρέψω το χάος, τις μάχες και την απώλεια ζωών.

«Αν το ακούσετε προσεκτικά, θα καταλάβετε ότι δεν είχα κακές προθέσεις. Σε αυτό θα επικεντρωθώ και θα αφιερώσω χρόνο για να το εξηγήσω διεξοδικά», πρόσθεσε η Παετονγκάρν.

Εάν τελικά απομακρυνθεί από το αξίωμα, η Παετονγκάρν θα είναι η δεύτερη πρωθυπουργός από το κόμμα Pheu Thai που απομακρύνεται από τη θέση της που ανέλαβε από τον Αύγουστο του περασμένου έτους.

Εκείνη την εποχή, ο προκάτοχός της, Σρέθα Ταβίσιν, απομακρύνθηκε, επίσης με απόφαση του συνταγματικού δικαστηριού, επειδή διόρισε στο υπουργικό του συμβούλιο έναν πρώην δικηγόρο που κάποτε είχε φυλακιστεί.

Μέρες αργότερα, η Παετονγκτάρν - της οποίας ο πατέρας είναι ο έκπτωτος ηγέτης της Ταϊλάνδης, Τακσίν Σιναουάτρα - ορκίστηκε πρωθυπουργός.

Η απόφαση της Τρίτης υπογραμμίζει για άλλη μια φορά την εξουσία του συνταγματικού δικαστηρίου στο να ανατρέπει κυβερνήσεις, κάτι που οι επικριτές λένε ότι μπορεί να «χρησιμοποιηθεί» για να στοχοποιούνται πολιτικοί αντίπαλοι.

Το δικαστήριο αυτό έχει διαλύσει 34 κόμματα από το 2006, συμπεριλαμβανομένου του μεταρρυθμιστικού κινήματος Move Forward, το οποίο κέρδισε τις περισσότερες έδρες και ψήφους στις εκλογές του 2023, αλλά εμποδίστηκε στο να σχηματίσει κυβέρνηση.

Η νεότερη ηγέτης της χώρας - Από το 30,9% στο 9,2%

Η 38χρονη Παετονγκάρν παραμένει η νεότερη ηγέτης της χώρας και μόλις η δεύτερη γυναίκα που έγινε πρωθυπουργός μετά τη θεία της, Γινγκλάκ Σιναουάτρα.

H Παετονγκάρν που αντιμετώπιζε ήδη μια αδύναμη οικονομία, είδε το ποσοστό αποδοχής της να μειώνεται στο 9,2% το περασμένο Σαββατοκύριακο, από 30,9% τον Μάρτιο.

Η απόφαση του δικαστηρίου ήρθε σε μια περίοδο που ο πατέρας της, ο οποίος θεωρούνταν η κινητήρια δύναμη πίσω από την κυβέρνησή της, αντιμετωπίζει επίσης τα δικά του πολιτικά προβλήματα.

Ο Τάκσιν αντιμετωπίζει κατηγορίες για προσβολή της μοναρχίας σχετικά με μια συνέντευξη που έδωσε σε μια νοτιοκορεατική εφημερίδα πριν από εννέα χρόνια. Η δίκη του ξεκίνησε την Τρίτη.

Ο αμφιλεγόμενος πολιτικός ηγέτης, επέστρεψε στην Ταϊλάνδη το 2023 μετά από 15 χρόνια στην εξορία.

Η επιστροφή του Τάκσιν ήταν μέρος ενός μεγάλου συμβιβασμού μεταξύ του κόμματος Pheu Thai και των πρώην συντηρητικών εχθρών του.

Σε αυτούς περιλαμβάνονται ο στρατός, ο οποίος ανέτρεψε δύο κυβερνήσεις Σιναουάτρα με πραξικοπήματα, και ομάδες κοντά στη μοναρχία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.