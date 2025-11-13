Οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν την Πέμπτη ότι η χρηματοδότηση της Ουκρανίας με «Δάνειο Επανορθώσεων» βασισμένο σε παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία θα ήταν η πιο «αποτελεσματική» από τις τρεις επιλογές που εξετάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να βοηθήσει το Κίεβο.

Νωρίτερα την Πέμπτη, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι η ΕΕ είχε τρεις επιλογές:

Πρώτον, να αξιοποιηθεί το δημοσιονομικό περιθώριο του προϋπολογισμού για άντληση κεφαλαίων από τις αγορές. Δεύτερον, να προχωρήσουν σε διακυβερνητική συμφωνία ώστε να αντλήσουν τα ίδια το απαραίτητο κεφάλαιο. Τρίτον, να δημιουργηθεί ένα Δάνειο Επανορθώσεων με βάση τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία.

«Η πρόταση της Επιτροπής είναι η καλύτερη και πιο ρεαλιστική επιλογή και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως ζήτημα ύψιστης προτεραιότητας», επισήμανε από πλευράς της σε συνέντευξη Τύπου μετά τις υπουργικές συζητήσεις η Δανή υπουργός Οικονομίας Στέφανι Λόζε, η οποία προήδρευσε των συνομιλιών των υπουργών.

Η επιλογή στηρίζεται ευρέως από κράτη - μέλη

Η χρήση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων είναι ελκυστική για τους υπουργούς Οικονομικών της ΕΕ, επειδή δεν αυξάνει το χρέος των χωρών τους και παρόλα αυτά θα παρείχε στην Ουκρανία έως και 140 δισεκατομμύρια ευρώ σε διάστημα δύο ετών, καλύπτοντας τις εκτιμώμενες ανάγκες του Κιέβου.

Τα περισσότερα από τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία στην Ευρώπη βρίσκονται στους λογαριασμούς του βελγικού αποθετηρίου τίτλων Euroclear. Από την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, σχεδόν όλα τα αξιόγραφα έχουν λήξει και έχουν μετατραπεί σε μετρητά.

Η επιλογή των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων θα περιλαμβάνει την αντικατάσταση των ρωσικών μετρητών στους λογαριασμούς της Euroclear από την ΕΕ με ομόλογα AAA μηδενικού τοκομεριδίου που εκδίδονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τα μετρητά θα πηγαίνουν στη συνέχεια στο Κίεβο, το οποίο θα αποπληρώνει το δάνειο μόνο εάν λάβει πολεμικές αποζημιώσεις από τη Ρωσία, καθιστώντας ουσιαστικά το δάνειο επιχορήγηση. Η επιλογή ονομάζεται Δάνειο Αποζημιώσεων, επειδή θα συνδέεται με την πληρωμή αποζημιώσεων από τη Ρωσία.

"Είναι η μόνη επιλογή που έχει επαρκή ισχύ και περιορίζει την πίεση στους εθνικούς μας προϋπολογισμούς", δήλωσε η Φινλανδή υπουργός Οικονομικών Ρίικα Πούρα.

Ωστόσο, το Βέλγιο, το οποίο φιλοξενεί την Euroclear, πιστεύει ότι θα μπορούσε να θεωρηθεί υπεύθυνο σε περίπτωση επιτυχούς ρωσικής αγωγής κατά της εταιρείας και θέλει οι κυβερνήσεις της ΕΕ να δεσμευτούν ότι θα βρουν τα απαραίτητα μετρητά για να αποπληρώσουν τη Μόσχα εντός τριών ημερών, εάν ένα δικαστήριο αποφασίσει ποτέ ότι τα περιουσιακά στοιχεία πρέπει να επιστραφούν.

Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι η πρόταση θα αποτελούσε παράνομη κατάσχεση ρωσικής περιουσίας και προειδοποίησε ότι θα προβεί σε αντίποινα, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Επομένως, το Βέλγιο θέλει επίσης από την Επιτροπή να δημιουργήσει μια σταθερή νομική βάση για ολόκληρη την επιχείρηση, ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος μιας χαμένης δίκης και έχει ζητήσει από άλλες χώρες της ΕΕ που κατέχουν παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία να συμμετάσχουν στο σχέδιο κατανομής της ευθύνης.

Η Επιτροπή βρίσκεται τώρα σε συνομιλίες με το Βέλγιο για να αντιμετωπίσει τα αιτήματά της με σκοπό να εξασφαλίσει την υποστήριξη των ηγετών της ΕΕ για το σχέδιο τον Δεκέμβριο.

