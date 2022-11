Ουκρανία: Στα χαρακώματα οι Ρώσοι - Φοβούνται πιθανή ουκρανική αντεπίθεση στη Χερσώνα

Οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να βομβαρδίζουν οικιστικές υποδομές και κατοικίες στην πρόσφατα απελευθερωμένη από τα ρωσικά στρατεύματα Χερσώνα, σύμφωνα με τον στρατό της Ουκρανίας.

Από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς στην πόλη Chornobayivka στην περιοχή της Χερσώνας, τραυματίστηκε ένα 10χρονο αγόρι, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία ενώ τουλάχιστον 32 άμαχοι έχουν σκοτωθεί από τότε που οι ρωσικές δυνάμεις εγκατέλειψαν την πόλη στις 9 Νοεμβρίου.

Επίσης, στην τελευταία του ενημέρωση που δημοσιεύτηκε χθες το βράδυ, το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου (ISW) ανέφερε ότι τα ρωσικά στρατεύματα σκάβουν χαρακώματα και ενισχύουν τις θέσεις τους καθώς προετοιμάζονται για μια πιθανή ουκρανική αντεπίθεση στην ανατολική Χερσώνα.

2/ @Maxar imagery from 15 NOV shows that Russian forces have prioritized digging trenches & erecting dragon’s teeth anti-tank defenses along GLOCs that connect Russian forces on the left bank of the Dnipro River with southeastern rear areas in Kherson Oblast and Crimea... pic.twitter.com/JGABvjT8l1