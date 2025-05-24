Χάρκοβο: Γιατί τα ρωσικά στρατεύματα συγκεντρώνονται κοντά στην «πόλη-φρούριο» της Ουκρανίας

Μετά την εκδίωξη των ουκρανικών στρατευμάτων από το Κουρσκ, τη ρωσική περιοχή την οποία είχαν καταλάβει για πολλούς μήνες, ό,τι έχει απομείνει από τη ρωσική δύναμη των 50.000 ανδρών βρίσκεται απέναντι από τα σύνορα με το Χάρκοβο, σημειώνει το Sky News.

Μια σημαντική προέλαση των ρωσικών στρατευμάτων κατά μήκος του συνόλου ή μέρους της μετωπικής γραμμής αναμενόταν εδώ και αρκετό καιρό, αλλά δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί πλήρως, λένε οι αναλυτές.

Πιστεύεται ότι η Ρωσία έχει ένα "παράθυρο τεσσάρων μηνών" για να διασπάσει τις ουκρανικές δυνάμεις πριν ο καιρός αρχίσει να αλλάζει και τα αποθέματα των σοβιετικών τεθωρακισμένων αρχίσουν να εξαντλούνται.

Πού έχουν συγκεντρωθεί τα ρωσικά στρατεύματα - και βρίσκονται ανάμεσά τους επίλεκτοι στρατιώτες;

Τα ρωσικά στρατεύματα έχουν συγκεντρωθεί στην άλλη πλευρά των συνόρων κοντά στο Χάρκοβο στη βορειοανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με υψηλόβαθμο στέλεχος του ουκρανικού στρατού.

«Ο εχθρός προσπαθεί να φέρει τις δυνάμεις του πιο κοντά στη γραμμή επαφής και να διεξάγει κάποιες επιθετικές επιχειρήσεις», δήλωσε αυτή την εβδομάδα ο Andriy Pomahaibus, επικεφαλής της 13ης επιχειρησιακής ταξιαρχίας. «Σε γενικές γραμμές, δεν τα καταφέρνουν». Παρόλα αυτά, πρόσθεσε ότι υπάρχει «σαφής προετοιμασία για επιθετικές επιχειρήσεις από τον εχθρό».

Ο στρατιωτικός αναλυτής του Sky News Μάικλ Κλαρκ είπε ότι η συγκέντρωση στρατευμάτων έρχεται σε συνέχεια της ρωσικής επιχείρησης για την εκδίωξη των Ουκρανών από την περιοχή του Κουρσκ, το οποίο δεν απέχει πολύ από το Χάρκοβο.

«Τώρα που πήραν πίσω το Κουρσκ, το ερώτημα είναι: θα συνεχίσουν;», διερωτήθηκε ο αναλυτής.

Ορισμένοι από τους πιο έμπειρους στρατιώτες της Ρωσίας μετακινήθηκαν για να ενισχύσουν την εκστρατεία στο Κουρσκ και θα μπορούσαν να βρίσκονται ακόμη στην περιοχή.

Ο Κλαρκ σημείωσε ακόμη: «Αν έχουν αφήσει αυτές τις μονάδες εκεί, αυτό σημαίνει ότι τις θέλουν για να επιτεθούν αλλού». «Αν αυτές οι μονάδες επιστρέψουν γύρω από το Ποκρόβσκ (στο Ντονέτσκ), αυτό θα σήμαινε ότι δεν πρόκειται να οργανώσουν μια μεγάλη στρατηγική επίθεση κοντά στο Χάρκοβο», πρόσθεσε.

Ετοιμάζει η Ρωσία επίθεση στο Χάρκοβο;

Ο Κλαρκ τόνισεότι είναι πιθανό η Ρωσία να προετοιμάζεται για μια μεγάλη επίθεση κοντά στις πόλεις Χάρκοβο και Σούμι.

Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει μια απευθείας επίθεση σε μια από τις πόλεις - ένα δύσκολο εγχείρημα δεδομένου του πόσο καλά έχουν οχυρωθεί - είτε μια προσπάθεια κατάληψης μεγάλου μέρους της γύρω περιοχής που η Ουκρανία απελευθέρωσε το φθινόπωρο του 2022.

Το Χάρκοβο, που απέχει μόλις 20 μίλια από τα σύνορα με τη Ρωσία, είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας με πληθυσμό πάνω από ένα εκατομμύριο πριν από το 2022.

Θεωρείται "φρούριο" και της απονεμήθηκε η διάκριση "Ηρωική Πόλη της Ουκρανίας" για την αντίστασή της κατά τους πρώτους μήνες της ρωσικής εισβολής το 2022.

Ωστόσο, ο Κλαρκ δεν πιστεύει ότι η Ρωσία έχει τους πόρους για μια μεγάλη επίθεση στο Χάρκοβο ή το Σούμι αυτό το καλοκαίρι, αφού το Κρεμλίνο προτίμησε να προσπαθήσει να επιτεθεί σε μεγάλα τμήματα του μετώπου.

«Εκτιμώ ότι οι Ρώσοι ουσιαστικά χρησιμοποίησαν τις δυνάμεις που θα μπορούσαν διαφορετικά να είχαν χρησιμοποιήσει για μια στρατηγική επίθεση», τόνισε χαρακτηριστικά.

Αυτό, σημείωσε, ανάγκασε την Ουκρανία να εξαντλήσει τα αποθέματά της για να αντιμετωπίσει τις ρωσικές επιθέσεις. «Και οι δύο πλευρές έχουν θυσιάσει τη δυνατότητα μιας στρατηγικής επίθεσης για αυτή τη συνεχιζόμενη μάχη φθοράς», πρόσθεσε.

«Παράθυρο τεσσάρων μηνών»

Ο Δρ Jack Watling, στρατιωτικός εμπειρογνώμονας του think tank RUSI, υποστηρίζει ότι η Ρωσία μάλλον θα ξεκινήσει την επίθεσή της "ήπια" παρά θα προχωρήσει σε γρήγορους ελιγμούς από μεγάλες μηχανοκίνητες μονάδες. «Οι Ρώσοι δεν έχουν την ποιότητα των δυνάμεων για να λειτουργήσουν με αυτόν τον τρόπο», πρόσθεσε.

Αντιθέτως, η καλοκαιρινή επίθεση θα εέχει μια «σταθερή αύξηση του αριθμού και της κλίμακας των επιθέσεων σε μια διερυμενη περιοχή», τόνισε. Πράγματι, υπάρχουν ενδείξεις ότι αυτός ο σχεδιασμός έχει ήδη ξεκινήσει».

Ο Κλαρκ ανέφερε ότι η Ρωσία έχει ένα «παράθυρο τεσσάρων μηνών». «Νομίζω ότι γνωρίζουν πως αυτή είναι η τελευταία χρονιά ανάπτυξης πριν εξαντληθούν οι δυνάμεις τους», σημείωσε, αναφερόμενος στα προβλήματα της Ρωσίας με την παραγωγή αρμάτων μάχης.

Μέχρι στιγμής η Ρωσία χρησιμοποιεί τα τεράστια αποθέματα οχημάτων που έχουν απομείνει από τη σοβιετική εποχή, ενώ μόνο το 25% προέρχεται από νέα παραγωγή.

Ο Δρ Watling συμφωνεί: «Τα ρωσικά αποθέματα παλαιού σοβιετικού εξοπλισμού, από άρματα μάχης και οχήματα πεζικού μέχρι πυροβόλα, θα εξαντληθούν μέχρι τα μέσα του φθινοπώρου και η ικανότητα της Ρωσίας να αντικαταστήσει τις απώλειες θα εξαρτάται εξ ολοκλήρου από το τι μπορεί να παράγει από το μηδέν».

Αυτό, πρόσθεσε, καθιστά την προοπτική νέων κυρώσεων από την Ευρώπη και ενδεχομένως την Αμερική ιδιαίτερα επίκαιρη.

