Το υπουργείο Εσωτερικών της Συρίας υποστήριξε σήμερα ότι περισσότεροι από 8 εκατομμύρια άνθρωποι καταζητούνταν από τις υπηρεσίες πληροφοριών και ασφάλειας του καθεστώτος του Μπασάρ αλ Άσαντ, το οποίο ανατράπηκε τον περασμένο Δεκέμβριο.

«Ο αριθμός των ανθρώπων που καταζητούνταν από το προηγούμενο καθεστώς για πολιτικούς λόγους ξεπερνά τα οκτώ εκατομμύρια» είπε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Νουρεντίν αλ Μπάμπα. «Περίπου το ένα τρίτο των Σύρων ήταν φακελωμένοι και διώκονταν από τις υπηρεσίες πληροφοριών και ασφάλειας», πρόσθεσε.

Αφού ξέσπασε ο εμφύλιος πόλεμος στη Συρία, το 2011, μετά την καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων, εκατομμύρια Σύροι βρέθηκαν παγιδευμένοι στα δίκτυα των διαβόητων υπηρεσιών ασφαλείας, τους ασκήθηκαν διώξεις ή αντιμετώπισαν κακομεταχείριση. Κατηγορήθηκαν κυρίως για συμμετοχή ή ενθάρρυνση των διαδηλώσεων, ότι επικοινωνούσαν με ξένες κυβερνήσεις ή ότι χρηματοδότησαν και στήριξαν την «τρομοκρατία».

Ο Άσαντ αποκαλούσε «τρομοκράτες» τους πολιτικούς αντιπάλους του. Εκατοντάδες χιλιάδες Σύροι οδηγήθηκαν στη φυλακή, πολλοί βασανίστηκαν και δεκάδες χιλιάδες παραμένουν ακόμη αγνοούμενοι.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου ανακοίνωσε εξάλλου τη σύσταση νέων υπηρεσιών, όπως ένα όργανο φύλαξης των χερσαίων και θαλάσσιων συνόρων που θα είναι αρμόδιο «για την καταπολέμηση παράνομων δραστηριοτήτων, κυρίως των δικτύων διακίνησης ναρκωτικών και ανθρώπων». Η τουριστική αστυνομία θα αναλάβει την ασφάλεια των τουριστικών περιοχών, όπως της αρχαίας Παλμύρας, που είναι μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της Unesco.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

