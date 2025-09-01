Ουκρανία: Οι «Πρόθυμοι» επιταχύνουν το βήμα τους

Ο Βλάντιμιρ Πούτιν βρίσκεται στο Πεκίνο και μιλά για μια «νέα παγκόσμια τάξη πραγμάτων» χωρίς να δείχνει καμιά πρόθεση για σύντομη συνάντησή του με τον Ζελένσκι. Έκανε λόγο απλώς για «συνεννοήσεις» με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα και ευχαρίστησε Κίνα και Ινδία για τη συμβολή τους στις προσπάθειες για τερματισμό του πολέμου.

Στις συνομιλίες του με τους ηγέτες των δύο χωρών επανέλαβε ότι για μια διαρκή λύση στην Ουκρανία πρέπει να εξαλειφθούν οι βαθύτερες αιτίες της κρίσης, ενώ έθεσε τον τερματισμό της επέκτασης του ΝΑΤΟ προς Ανατολάς ως προϋπόθεση για τη διαρκή ειρήνη στην περιοχή. Κατά τα άλλα, οι επιθέσεις των ρωσικών δυνάμεων συνεχίστηκαν με αμείωτη ένταση.

Ραντεβού την Πέμπτη στο Παρίσι

Οι Ευρωπαίοι, και ειδικά οι ανήκοντες στη «Συμμαχία των προθύμων», εντείνουν στο μεταξύ τις ενέργειές τους και όλα δείχνουν ότι αυτή την εβδομάδα θα υπάρξουν νέες πρωτοβουλίες από τη μεριά τους σε μια προσπάθεια να ενισχυθούν οι πιέσεις προς τη Μόσχα και να διατηρηθεί η υποστήριξη προς το Κίεβο. Την Πέμπτη, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν θα υποδεχτεί στο Παρίσι τον καγκελάριο της Γερμανίας Μερτς, τον πρωθυπουργό της Βρετανίας Στάρμερ και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Ρούτε.



Μένει να φανεί αν από αυτή τη συνάντηση θα προκύψει κάτι καινούριο σε σχέση με την αποστολή των δυνάμεων ασφαλείας ή αν θα σταλεί κάποιο μήνυμα/έκκληση προς τον Ντόναλντ Τραμπ να εγκαταλείψει την πολιτική της αναμονής απέναντι στον Πούτιν και να λειτουργήσει πιο δυναμικά.

«Έχουμε σχέδιο», λέει η φον ντερ Λάιεν

Σύμφωνα με την πρόεδρο της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η ΕΕ επεξεργάζεται συγκεκριμένα σχέδια για την ανάπτυξη πολυεθνικών στρατευμάτων στην Ουκρανία. Αυτό αποτελεί μέρος των εγγυήσεων ασφαλείας μετά το τέλος της σύγκρουσης και υποστηρίζεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε η φον ντερ Λάιεν στους Financial Times. Πάντως, η είδηση ότι ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο θα μεταβεί στο Πεκίνο και θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Ρωσίας στο περιθώριο της κοινής τους συμμετοχής στην παρέλαση Νίκης, που οργανώνει ο Σι Τζινπίνγκ για την επέτειο της συνθηκολόγησης της Ιαπωνίας στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, υπενθύμισε ότι δεν είναι μόνο ο Βίκτορ Όρμπαν που έχει ενστάσεις για την υιοθέτηση πιο σκληρής γραμμής απέναντι στη Μόσχα.

Oι «δευτερεύουσες κυρώσεις»

Το Σαββατοκύριακο στην Κοπεγχάγη οι υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας της ΕΕ αναζήτησαν, όπως ειπώθηκε αργότερα, νέους τρόπους στήριξης της Ουκρανίας, αλλά και επιπλέον κυρώσεις προς τη Μόσχα. Μια ιδέα, όπως ανέφερε η Κάγια Κάλλας, εκπρόσωπος για θέματα εξωτερικής πολιτικής, είναι οι αποκαλούμενες δευτερεύουσες κυρώσεις προς τη Ρωσία, που δεν αφορούν δηλαδή την ίδια, αλλά εμπορικούς εταίρους της.

Η υπουργός Άμυνας της Λιθουανίας Ντοβίλε Σακαλίενε επεσήμανε, ωστόσο, ότι τέτοιου τύπου κυρώσεις θα πονέσουν πολύ περισσότερο τη Μόσχα, αν προέλθουν από τις ΗΠΑ. Μια άλλη ιδέα ήρθε από τη Δανία, η οποία ανακοίνωσε ότι «σε λίγες εβδομάδες από τώρα» θα προσκαλέσει μια ουκρανική εταιρεία όπλων να ξεκινήσει την παραγωγή της σε δανικό έδαφος, σε ασφαλέστερες δηλαδή συνθήκες.

Σπαν και Μιρς στο Κίεβο

Την πλήρη και αποφασιστική του στήριξη προς το Κίεβο επανέλαβε και ο καγκελάριος Μερτς της Γερμανίας σε κυριακάτικη συνέντευξή του στη δημόσια τηλεόραση. Λίγες ώρες αργότερα, ξημερώματα Δευτέρας, αποβιβάζονταν στον κεντρικό σταθμό του Κιέβου οι επικεφαλής των κοινοβουλευτικών ομάδων του κυβερνητικού συνασπισμού Γενς Σπαν από την CDU και Ματίας Μιρς από το SPD. Στόχος όχι μόνο να επιβεβαιώσουν την αλληλεγγύη προς το Κίεβο, αλλά και να στείλουν και ένα μήνυμα ότι σε αυτό το θέμα επικρατεί πλήρης σύμπνοια μεταξύ των δύο εταίρων.



Όλα δείχνουν ότι η «φρενίτιδα διπλωματίας» για την οποία μίλησαν κάποιοι στην Κοπεγχάγη θα συνεχιστεί και αυτή την εβδομάδα.



Πηγές: DW, ARD, NTV

