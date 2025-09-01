Βαθύτερα μέσα στην πόλη της Γάζας εισχωρούν τα ισραηλινά άρματα μάχης, με τον ισραηλινό στρατό να δηλώνει ότι οι δυνάμεις του συνεχίζουν να μάχονται κατά της Χαμάς σε όλο τον θύλακα.

Τα ισραηλινά στρατεύματα πυροδότησαν οχήματα γεμάτα εκρηκτικά σε ένα προάστιο της Γάζας ενώ σε αεροπορικές επιδρομές που εξαπέλυσαν σκοτώθηκαν τουλάχιστον 19 άνθρωποι τη Δευτέρα, δήλωσαν Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι και αυτόπτες μάρτυρες.

Οι αναφορές για την επίθεση ήρθαν καθώς η Διεθνής Ένωση Μελετητών Γενοκτονιών (IAGS) υιοθέτησε ψήφισμα στο οποίο σημειώνεται ότι πληρούνται τα νομικά κριτήρια που στοιχειοθετούν ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Λωρίδα της Γάζας. Το Ισραήλ έχει στο παρελθόν αρνηθεί κατηγορηματικά ότι οι ενέργειές του στη Γάζα συνιστούν γενοκτονία.

Οι κάτοικοι ανέφεραν ότι οι ισραηλινές δυνάμεις έστειλαν παλιά τεθωρακισμένα οχήματα στα ανατολικά τμήματα της γειτονιάς Σεΐχ Ραντβάν και στη συνέχεια τα ανατίναξαν εξ αποστάσεως, καταστρέφοντας πολλά σπίτια και αναγκάζοντας περισσότερες οικογένειες να εγκαταλείψουν τη χώρα.

Το Ισραήλ προωθεί ένα σχέδιο για τον πλήρη έλεγχο ολόκληρης της Λωρίδας της Γάζας, ξεκινώντας από την Πόλη της Γάζας, με στόχο την καταστροφή της Χαμάς μετά από σχεδόν δύο χρόνια πολέμου.

Σε φυλλάδια που έριξαν πάνω από την πόλη της Γάζας, ο στρατός της κάλεσε τους κατοίκους να κατευθυνθούν αμέσως νότια, λέγοντας ότι ο στρατός σκόπευε να επεκτείνει την επίθεσή του δυτικά της πόλης.

«Οι άνθρωποι είναι μπερδεμένοι, μένουν και πεθαίνουν ή φεύγουν προς το πουθενά», δήλωσε στο Reuters ο Μοχάμεντ Αμπού Αμπντάλα, ένας από τους κατοίκους στο Σέιχ Ραντουάν.

«Ήταν μια νύχτα φρίκης, οι εκρήξεις δεν σταμάτησαν και τα drones αιωρούνταν συνέχεια πάνω από την περιοχή. Πολλοί άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους φοβούμενοι για τη ζωή τους, ενώ άλλοι δεν έχουν ιδέα πού να πάνε», είπε ο 55χρονος μέσω μιας εφαρμογής συνομιλίας.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκάλεσε το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας αργά την Κυριακή για να συζητήσει μια νέα επιχείρηση για την κατάληψη της πόλης της Γάζας, την οποία έχει χαρακτηρίσει ως προπύργιο της παλαιστινιακής ένοπλης οργάνωσης Χαμάς.

Οι τοπικές υγειονομικές αρχές δήλωσαν ότι 14 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων γυναικών και παιδιών, σκοτώθηκαν σε ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές σε σπίτια στην πόλη της Γάζας, καθώς άρματα μάχης πέρασαν για λίγο στο Σέιχ Ραντουάν.

Ο ισραηλινός στρατός δεν είχε κανένα άμεσο σχόλιο για αυτές τις αναφορές.

Μια ολοκληρωμένη επίθεση δεν αναμένεται να ξεκινήσει για εβδομάδες. Το Ισραήλ λέει ότι θέλει να εκκενώσει τον άμαχο πληθυσμό πριν μετακινήσει περισσότερες χερσαίες δυνάμεις.

Ο ισραηλινός στρατός προειδοποίησε τους πολιτικούς ηγέτες ότι η σχεδιαζόμενη επίθεση στην πόλη της Γάζας θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τους ομήρους που εξακολουθούν να κρατούνται από τη Χαμάς.

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι διαμαρτυρίες στο Ισραήλ που ζητούν τον τερματισμό του πολέμου και την απελευθέρωση των ομήρων έχουν ενταθεί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.